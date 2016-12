Open dag Landgoed ‘t Hulsevoort in Beltrum.

BELTRUM – Afgelopen zondag toog een 60-tal bezoekers naar Beltrum om na een prachtige winterwandeling van 2 km, kennis te maken met de voorzieningen en mogelijkheden van de zorg- en logeerboerderij ‘t Hulsevoort.

De route liep over beschut en veilig omheind eigen terrein, door bos en laagland waar van alles te zien was. Rolstoelers bewogen gemakkelijk over de trottoirbanden.

Tijdens de wandeling konden kerstversnaperingen genuttigd worden en werden er bij het paviljoen pannenkoeken gebakken.

Voor de jongelui was er een speurtocht uitgezet, waarbij naar letters gezocht moest worden. De winnaars gingen met mooie prijzen naar huis.

Zorggcentrum Kumufit, waar ook Kindercentrum Het Vlinderhofje is gesitueerd, was open voor bezoekers.

Onder het genot van koffie met kniepertje werden de gasten o.a. geïnformeerd over de diverse mogelijkheden bij het Kindercentrum en BSO.

Het Kindercentrum is nog niet zo lang operationeel, daarom zijn er vooralsnog voldoende kindplaatsen vrij.

Ouders die deze middag gemist hebben, kunnen alsnog op afspraak vrijblijvend komen kijken.

Landgoed ’t Hulsevoort, Bruggertweg 2 7156 NB Beltrum. T: 0544-487010 M: 06-5573 3458. <mailto:info@hulsevoort.nl> info@hulsevoort.nl

Foto: zorg- en logeerboerderij 't Hulsevoort.