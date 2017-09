Borculo 1 okt. – Traditioneel vaartochtje tijdens Zompendag

X 24

BORCULO – De Zompendag is een belevenis voor jong en oud. Op zondag 1 oktober wordt deze bijzondere traditie in Borculo weer gevierd. Belangstellenden krijgen de mogelijkheid een vaartochtje te maken met zomp De Fute die wordt ingezet voor tochtjes door de binnenstad. Maar er is op 1 oktober nog veel meer te doen in het gezellige Berkelstadje. Tussen 12 en 17 uur zijn de winkels geopend en bruist het van de activiteiten.

Vaartochtjes en volop vertier. De boeiende en sfeervolle Zompendag wordt in en buiten de regio enorm gewaardeerd. Er kunnen tochtjes worden gemaakt met De Fute. De zomp vaart dan steeds tussen de watermolen, door de sluis naar de steiger bij het gemeentehuis. Bij elk punt kunnen de mensen instappen. Ze maken dan een enkele reis. Natuurlijk zijn ook de Berkelschippers van de partij. Zij zorgen voor een vrolijke noot. Niet alleen de Berkelzompen staan centraal tijdens het populaire evenement. Er zijn van 12 tot 17 uur allerlei festiviteiten in het centrum en de Spoorstraat in Borculo. De grote braderie met diverse kramen vormt altijd een trekpleister. Verder zijn er optredens van LG Dance, is er live muziek op de markt en kan er volop geshopt worden, immers de winkels zijn geopend. Sport & Health Center Body Check verzorgt demonstraties dance en fitness bij het Kruidvat. IJsboerderij Dommerholt is met een kraam van de partij, er zijn oliebollen en ook een draaimolen ontbreekt niet. In de Spoorstraat is eveneens wat te doen. Scouting Borculo organiseert avontuurlijke activiteiten en bij Hogeweg staat een springkussen.