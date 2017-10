03 nov. – Tegenlicht Meet Up over Buurtzorg

X 48

BREDEVOORT – Vrijdagavond 3 november staat in de Tegenlicht Meet Up Bredevoort de Tegenlicht-documentaire ‘Zorgeloos leven volgens Jos de Blok’ centraal. We gaan met elkaar in gesprek over het voorbeeld van Jos de Blok en zijn bedrijf Buurtzorg waarin menselijkheid boven bureaucratie staat, verplegers boven managers en vertrouwen boven controle.

Oprichter van Buurtzorg Jos de Blok heeft een speciale gave. Hij doorziet systemen, ziet waar het mis gaat en hoe dat op te lossen. Hij ontdekte zijn talent toen hij zelf in de zorg werkte en ervoer dat de sector zowel organisatorisch als financieel vastgelopen was. Uit frustratie en met de overtuiging dat hij wist hoe het beter kon, richtte hij ‘Buurtzorg’ op, een thuiszorgorganisatie zonder managers.

Het werd een groot succes met navolging in meer dan 40 landen; van Canada tot Zuid-Korea. En De Blok werd de onverwachte winnaar van internationale ondernemersprijzen. Nu wordt hij gevraagd de organisatie-systemen van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, de politie en de rechterlijke macht door te lichten. En is hij begonnen om volgens de Buurtzorg-principes een ziektekostenverzekering, genaamd ‘Zorgeloos’, op te richten.

Naar aanleiding van fragmenten uit de documentaire gaan we met elkaar in gesprek over het voorbeeld van Jos de Blok en Buurtzorg. De successen, maar ook de dilemma’s en keerzijdes komen ter sprake. Te gast en aanjagers van de discussie zijn Joke van der Schoor en Marcel Duvigneau. Van der Schoor is oprichter van de werknemerscoöperatie Helpgewoon. Hierin zijn de zorgverleners zelfsturend– à la Buurtzorg – én eigenaar zonder managementlagen. Helpgewoon richt zich op jeugdhulp, thuiszorg en begeleiding. Duvigneau maakt deel uit van de Raad van bestuur bij Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. SZMK is één van de grootste aanbieders van zorg, welzijn en behandeling van veelal oudere mensen in de Achterhoek. Moderator deze avond is Joop Wikkerink.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: vrijdag 3 november

Tijd: 19.00 uur vertoning Tegenlicht-documentaire; 20.00 uur start meet up

Entree: vrij

