04 nov. – Presentatie debuutroman Gerjon Gijsbers

X 64

BREDEVOORT – Zaterdagavond 4 november vindt in de Koppelkerk de Achterhoekse boekpresentatie van ‘Scheuren in het canvas’ plaats, de debuutroman van Gerjon Gijsbers. Over zijn demonische alter-ego Luctor de Lamlendige, dat wanhopig op zoek is naar het onvindbare. Het schijnbaar onvindbare, want hij zoekt overal, behalve vlak voor zijn neus.

Geboren en getogen in Bredevoort Boekenstad, was het lot van Gerjon Gijsbers (1983) al vroeg bezegeld. Zijn chapbook ‘Aan gort’ (2014) en zijn bundeling radiocolumns ‘Ik keek naar boven en had geen idee’ (2015) deden het publiek al reikhalzend uitzien naar zijn debuutroman. Nu is het zover. ‘Scheuren in het canvas’ wordt vanzelfsprekend in de boekenstad gepresenteerd.

‘Goedemiddag, ik ben Luctor de Lamlendige, gewezen student op zoek naar het grote geluk, maar als dat onvindbaar blijkt, dan ben ik ook bereid genoegen te nemen met een eenvoudige tijdsbesteding voor de dagen in het verschiet. Ik ben gezegend met meerdere talenten, bijvoorbeeld het bij de pakken neerzitten, er met de pet naar gooien en het baren van weinig opzien. Daarnaast beschik ik over diverse kwaliteiten, zoals het niet kunnen ontleden van een zin, redekundig noch taalkundig, en is een uitgebreid scala aan variëteiten me ook niet geheel vreemd.’ Uit: ‘Scheuren in het canvas’, Uitgeverij Fagus.

Iedereen is deze avond van harte welkom om een exemplaar van ‘Scheuren in het canvas’ te bemachtigen, dat de auteur met veel plezier voor u zal signeren met zijn stanleymes. De avond is georganiseerd in samenwerking met Uitgeverij Fagus. De entree is vrij, maar reserveren wordt op prijs gesteld.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: zaterdag 4 november

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: vrij

Reserveren: koppelkerk.nl / 0543-216 005