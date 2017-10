04 t/m 26 nov. – Dichterportretten van Joachim Smarsly in de Koppelkerk

X 57

BREDEVOORT – Van 4 november tot en met 26 november exposeert de Duitse kunstenaar Joachim Smarsly (Münster, 1951) met zijn dichterportretten in de bovenzaal van de Koppelkerk in boekenstadje Bredevoort. De expositie is vrij toegankelijk.

Intensief hield hij zich jarenlang bezig met vele schrijvers en dichters. Met zijn kleurrijke collages, bestaande uit foto’s, teksten en grafische elementen, brengt kunstenaar Joachim Smarsly een ode aan de dichters en schrijvers die hij bewondert, maar vooral wil hij de kijker en lezer op een nieuwe manier met de dichters laten kennis maken. Er zijn o.a. collages te zien van Bertolt Brecht, Herman Hesse en Mascha Kaléko.

Dit najaar besteedt de Koppelkerk in boekenstadje Bredevoort in het bijzonder aandacht aan dichters, schrijvers en boeken. Zo is er in de grote zaal de expositie ‘Beeldtaal’ van schrijver en beeldend kunstenaar Günter Grass te zien en is er zondag 19 november een boekenbeurs in de Koppelkerk. Joachim Smarsly is op de openingsdag 4 november en op 19 november tussen 13.00 en 17.00 uur aanwezig om met de bezoekers in gesprek te gaan.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Looptijd expositie: 4 november t/m 26 november

Openingstijden: vrijdag-zondag 11.00-17.00 uur

Entree: gratis