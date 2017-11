11 & 12 nov. – Culturele busreis door de grensstreek

X 39

BREDEVOORT – Maak kennis met het unieke aanbod kunst en cultuur in de grensstreek op 11 en 12 november. De culturele busreis gaat langs het Onderduikmuseum Markt 12, de Koppelkerk in Bredevoort, het Otto Pankok Museum Haus Esselt in Hünxe, het Humberghaus in Dingden en Kloster Marienthal in Marienthal.

Voor een uitgebreid aanbod in kunst- en cultuur denkt men vaak een eind te moeten reizen, maar ook dichtbij huis valt ontzettend veel te ontdekken! Daarom kan men op 11 en 12 november kennismaken met vijf interessante culturele instellingen in de grensstreek.

In deze tweedaagse cultuurroute bezoekt men per bus en met reisleiding de exposities op alle vijf locaties, waaronder de overzichtsexpositie van Nobelprijswinnaar Günter Grass. Op de zaterdagavond kan men genieten van een prachtig Miles Davis-concert in de Koppelkerk.

Kosten voor de tweedaagse cultuurroute bedragen € 100,- per persoon incl. bezoek aan de vijf exposities, het Miles Davis-concert, koffiepauzes, diner en lunch.

Voor meer informatie, programma en aanmelding kan men zich richten tot de VVV Aalten via info@vvvaalten.nl of 0543-471797.