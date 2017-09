Bredevoort 13 & 14 okt.- Culturele busreis door de grensstreek

X 15

BREDEVOORT – Vijf cultuurinstellingen in de grensstreek hebben de handen ineengeslagen: Onderduikmuseum Markt 12 (Aalten), Koppelkerk (Bredevoort), Otto Pankok Museum Haus Esselt (Hünxe), Humberghaus (Dingden) en Kloster Marienthal (Marienthal). Het eerste project van de cultuurcoöperatie is een tweedaagse busreis met reisleiding langs de vijf cultuurinstellingen op vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober.

Unterwegs

Onder de naam Unterwegs wil de coöperatie cultuur en geschiedenis ‘naast de deur’ ontsluiten voor liefhebbers uit de regio. Want ook dichtbij huis valt ontzettend veel te ontdekken. Middels verschillende projecten zal de cultuurcoöperatie zich inzetten voor vrijheid, menselijkheid en tolerantie.

Tweedaagse cultuurroute

Bij het eerste project van de cultuurcoöperatie is men letterlijk ‘unterwegs’. Er worden twee tweedaagse cultuurroutes aangeboden waarbij men kennismaakt met alle vijf cultuurinstellingen. Op de grenzeloze ontdekkingsreis bezoekt men per bus en met reisleiding de exposities op alle vijf locaties, waaronder de overzichtsexpositie ‘Beeldtaal’ van de wereldberoemde schrijver en beeldend kunstenaar Günter Grass. ’s Avonds kan men genieten van prachtige concerten in Kloster Marienthal of de Koppelkerk.

Data busreis: 13 en 14 oktober en 11 en 12 november.

Kosten: € 100,- per persoon voor twee dagen. Voor meer informatie, programma en aanmelding kan men zich richten tot de VVV Aalten via vvvgemeenteaalten@gmail.com of 0543-471797.