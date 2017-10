Bredevoort 21 okt. – Pianoconcert van wonderkind Shuan Hern Lee

X 25

BREDEVOORT – Op zaterdagavond 21 oktober verwelkomt de Koppelkerk de jonge, Australische pianist Shuan Hern Lee. Hij heeft meerdere pianocongressen gewonnen en vele prijzen op zijn naam staan. Op deze avond brengt dit jonge talent stukken van Bach, Beethoven en Schumann ten gehore.

Op de leeftijd van twee begon Shuan met pianospelen. Al snel werd duidelijk hoe getalenteerd hij was. Op de Chopin International Piano Competition in Hartford Connecticut won hij de eerste prijs. Er volgden nog vele andere internationale competities. Ook in Nederland viel hij in de prijzen. In 2016 won hij de eerste prijs én de publieksprijs in de Internationale Piano Competitie voor jonge muzikanten in Enschede.

Voor het grote publiek werd Shuan Hern Lee vooral bekend toen hij meedeed aan het tv-programma ‘Australia’s Got Talent’ in 2010. Inmiddels is hij 14 jaar oud en reist hij de hele wereld over om op te treden.

Naast piano speelt Shuan Hern Lee ook viool en cello. Een waar muzikaal multitalent.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: zaterdagavond 21 oktober

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 10,-

Reserveren: koppelkerk.nl / 0543-216 005