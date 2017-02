Koppelkerk presenteert ‘De schoonheid van verval’

BREDEVOORT – Vervallen huizen, verlaten fabriekspanden, de natuur in ontbinding en roestend ijzer: het zijn de centrale inspiratiebronnen voor de nieuwe expositie die vanaf 3 maart te zien is in de Koppelkerk. Vijf kunstenaars, uit Nederland en Duitsland, tonen – in een gelijknamige expositie – de schoonheid van verval.

Roosmarijn ten Hoopen (Winterswijk, 1987) laat zich voor haar schilderijen inspireren door het aangezicht van vervallen gebouwen. Voor haar werk maakt zij dankbaar gebruik van Google Street View. Vooral de Amerikaanse ‘spookstaten’ Detroit en Michigan zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie. Haar werk legt de spanning bloot tussen de fragiliteit van het menselijk product en de onbedwingbare kracht van de natuur.

De Duitse kunstenares Anne Thoss (1949) verbergt voorstellingen van verval in kleine roestige ‘Bilderkisten’ die het publiek zelf kan openen en sluiten. In de kistjes heeft ze op linnen of op metaal voorstellingen geschilderd met titels als ‘Zerfall der Zeit’ of ‘Flucht und Freiheit’.

Verroeste en verweerde objecten spelen de hoofdrol in het werk van designer Ingo Krasenbrink (Bocholt, 1954). In zijn serie ‘Was übrig bleibt’ transformeren vorm en kleur samen met oude metalen tot een geheel nieuw aangezicht.

De schilderijen van Louis Nijhuis (Winterswijk, 1949) spruiten voort uit fantasie en werkelijkheid. Met onderwerpen als de ‘Val van Rome’, ‘Winterswijk aan Zee’, de ’Oorlog in Syrië’ wordt een gevoel van dreiging opgeroepen als waarschuwing voor ondergang en verval.

Wil Westerweel uit Zutphen is een urbexfotograaf. Bij ‘urban exploring’ draait het om het fotograferen en documenteren van zogenaamde ‘verboden plaatsen’. Wil Westerweel legt oude treinen, vervallen kerken en andere oude monumenten vast in een unieke verstilde sfeer. Zijn werk is zeer ruimtelijk van opzet en indrukwekkend van aard.

De expositie ‘De schoonheid van verval’ is tot en met 2 april iedere vrijdag tot en met zondag te bezichtigen van 11.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 5,- incl. een kop koffie of thee.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

