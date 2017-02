BREDEVOORT – Rafaël, Titiaan en Bellini: de allergrootste kunstenaars van de Italiaanse Renaissance zijn dit voorjaar te zien in Rijksmuseum Twenthe. Daarom houdt kunsthistorica Maria Driessen op zaterdagavond 25 februari een lezing over de kunst van de Renaissance in de Koppelkerk in Bredevoort. De lezing dient als inleiding op de grote expositie ‘In het hart van de Renaissance’ die vanaf 12 februari te zien is in Enschede.

De Italiaanse renaissance mag met recht de bakermat van het moderne Europa worden genoemd. Een nieuwe, op de klassieke oudheid geïnspireerde kijk op gebieden als filosofie, geschiedschrijving en politiek manifesteert zich. Met het geleerde humanisme van de vijftiende en zestiende eeuw dient zich ook een nieuw mensbeeld aan van een zelfbewust individu dat zich kritisch verhoudt tot de wereld, God en zichzelf.

Een fascinerend venster op deze vernieuwingen biedt de beeldende kunst.

De eerste experimenten met classicisme en natuurgetrouwheid in vijftiende-eeuwse sculpturen en schilderijen, bereiken kort na 1500 een hoogtepunt bij de jonge, briljante schilder Rafaël. Zijn werk kenmerkt zich door harmonische composities, geïdealiseerde figuren en menselijke empathie. Samen met dat van Venetianen als Bellini en Titiaan vormt het een basis voor de schilderkunst in het Italië van de latere zestiende eeuw.

Tijdens de lezing wordt het werk van genoemde schilders en tijdgenoten getoond en besproken. Er zal aandacht geschonken worden aan de specifieke kenmerken van de periode die bekend staat als de Renaissance. Wat maakt die periode anders en waarin onderscheidt de kunst die toen gemaakt werd zich van de tijd daaraan voorafgaand? De lezing begint om 20.00 uur; de zaal gaat om 19.30 uur open voor publiek. De entree bedraagt € 10,- incl. een kop koffie of thee. Reserveren is gewenst en kan via info@koppelkerk.nl of via 0543-216005.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort Datum: zaterdagavond 25 februari Aanvang: 20.00 uur Entree: € 10,- incl. kop koffie of thee.