Piekenpoetsweekend in Bredevoort

BREDEVOORT – Compagnie Onversaegt houdt zicht bezig met het zo natuurgetrouw mogelijk nabootsen van het leven van een compagnie huursoldaten van het Staatse leger tijdens de 80-jarige oorlog.

Op zaterdag en zondag 13 en 14 mei organiseert de compagnie wederom een oefenweekend om met bevriende re-enactergroepen te oefenen. Deze groepen zullen hun kampement opslaan op de groenstrook naast het Grachthuys. Op zaterdag en zondag zullen tijdens de oefeningen weer musketten en kanonnen afgeschoten worden. Waarschijnlijk zullen de re-enacters ook een demonstratie laten zien op het plein op het Zand.

Hoewel het weekend geen publieksevenement is, mogen nieuwsgierigen natuurlijk altijd een kijkje komen nemen in het kampement vanaf 12.00 uur. In het kampement zullen aanwezige re-enacters u met veel plezier over hun hobby willen vertellen.