CIF start aanleg glasvezelnetwerken op industrieterreinen Aalten en Oost Gelre

OOST GELRE/AALTEN – Het Communicatie Infrastructuur Fonds (CIF) bouwt een zakelijk glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen in Aalten, Dinxperlo, Groenlo en Lichtenvoorde. Alle adressen op de terreinen genaamd het Broek, de Rietstap, de Kamp, den Sliem, de Laarberg en Brandemate krijgen daarmee een aansluiting tot supersnel internet.

CIF is begin september gestart met een campagne en heeft in samenwerking met de ICT-specialisten Lankhof Beveiliging & Telecom en Wij Regelen voldoende aanmeldingen ontvangen. In de komende tijd worden de voorbereidingen getroffen om de glasvezelnetwerken te bouwen. Alle bedrijven op de bovengenoemde industrieterreinen worden voorzien van een glasvezelaansluiting, tenzij daar gegronde redenen voor zijn zoals leegstaande panden of opslagplaatsen.

Glasvezel cruciaal voor concurrentiepositie

“Na de zeer succesvolle glasvezelcampagne van CIF voor het buitengebied van Aalten en Oost Gelre, ben ik erg verheugd dat ook de bedrijventerreinen kunnen profiteren van de snelheid en betrouwbaarheid van glasvezel”, aldus Gerard Nijland, wethouder voor de gemeente Aalten. “Voor een bedrijventerrein en de bedrijven die er actief zijn, is de digitale infrastructuur van cruciaal belang en ik ben ervan overtuigd dat veel bedrijven nog van dit aanbod willen profiteren.”

In samenwerking met de Industrie Kring Aalten Dinxperlo (IKAD) is extra aandacht gegeven aan de noodzaak van een digitale infrastructuur op de bedrijventerreinen. In een video lichten collega-ondernemers toe waarom ze hebben gekozen voor een glasvezelaansluiting.

Op de volgende websites staat meer informatie over de glasvezelnetwerken:

Aalten Het Broek www.glasvezelvoorhetbroek.nl Dinxperlo De Rietstap www.glasvezelvoorderietstap.nl Groenlo Den Sliem, de Laarberg en Brandemate www.snellergroenlo.nl Lichtenvoorde De Kamp www.glasvezelvoordekamp.nl

Profiteer van 900 euro korting tot 15 november

Bedrijven kunnen profiteren van 900 euro korting wanneer zij zich vóór 15 november aanmelden. Aanmelden kan eenvoudig bij ICT-specialisten Lankhof Beveiliging & Telecom (0543 495 000) en Wij regelen (0314 760 860). Zij bieden beiden verschillende abonnementsvormen aan van de serviceproviders Weserve en Plinq.