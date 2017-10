Eerste Internationale Dinxperwickse Kerststal-tentoonstelling

X 22

DINXPERLO – Van vrijdag 8 december tot en met 22 december zijn in diverse etalages in Dinxperlo en Suderwick (D) kerststallen te bewonderen. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door Rosi Tuente samen met Burkhard en Ursula Scheer in het kader van het KRAKE (krachtige kernen) samenwerkingsproject tussen Nederland en Duitsland.

Diverse kerststallen

De kerststallen die worden opgesteld zijn zeer divers. Een bakker in Suderwick opperde het idee om een kerststal van brood en bakvormen gaat maken. De wereldwinkel in Dinxperlo verkoopt kerststallen uit ontwikkelingslanden en stelt een bijzondere kerstkribbe op in haar etalage. Een Dinxperlose slager bezit zelfs een 60 jaar oude kerststal, die opgesteld wordt. Uiteraard zal ook in de St. Michaelskerk in Suderwick de grote kerststal van maar liefst 25m2 te bewonderen zijn.

Doet u ook mee?

Heeft u een mooie kerststal? Wilt u deze dan beschikbaar stellen voor de tentoonstelling? Ons doel is om alle etalages in Dinxperlo en Suderwick te voorzien van een mooie kribbe. Uiteraard kunt u na 22 december uw kerststal thuis opstellen.

Wilt u als ondernemer meedoen aan deze tentoonstelling en een kerststal in uw etalage plaatsen? Of heeft u een andere tentoonstellingsruimte ter beschikking? Dan kunt u uiteraard meedoen. Enige voorwaarde is dat uw kerststal ’s avonds verlicht blijft tot 22.00 uur.

Meer informatie

Heeft u een kerststal of tentoonstellingsruimte, meld u aan voor 25 november bij Rose Tuente tel. 0049 2874 610 of bij het Gardinen- und Teppichhaus 0049 02874 – 2040.

De volgende KRAKE bijeenkomst vindt plaats op 8 November om 19.30 uur in de Michaelstreff, am Kerkpatt 20 in Suderwick. Hier besteden we aandacht aan de tentoonstelling. U bent van harte uitgenodigd!