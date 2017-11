04 nov. – Tentoonstelling Achterhoek in 3D

X 47

DOETINCHEM – Burgemeester Boumans opent vandaag de tentoonstelling Achterhoek in 3D in het Stadsmuseum in Doetinchem. Vanaf 4 november is de tentoonstelling gratis toegankelijk voor alle inwoners van de Achterhoek.

StadsLAB Doetinchem lanceerde samen met de Gruitpoort het project Achterhoek in 3D. Van negen karakteristieke gebouwen uit de Achterhoekse gemeenten is een witte 3D-uitgave geprint op een formaat van 30 bij 30 cm. De gebouwen worden tentoongesteld in het Stadsmuseum in Doetinchem. De expositie bevat fotomateriaal en informatieve filmpjes van de originele gebouwen. De tentoonstelling is toegankelijk van 4 november tot en met 5 december 2017. Op vertoon van de flyer, die onder meer verschijnt in verschillende huis-aan-huis-bladen in de Achterhoek, krijgen inwoners gratis toegang tot de tentoonstelling en mogen ook de andere tentoonstellingen in het Stadsmuseum kosteloos bezocht worden.

Printproces

De negen gekozen gebouwen zijn aan de hand van foto’s en tekeningen omgezet in een 3D-ontwerp. Vervolgens zijn ze geprint in het 3D-printlab in de Gruitpoort.

De gebouwen die te zien zijn bij de tentoonstelling zijn:

Aalten: Oude St. Helenakerk, Aalten

Berkelland: RK-kerk H. St. Cecilia, Rietmolen

Brockhorst: Gemaal Grote Beek, Bronkhorst

Doesburg: De Waag, Doesburg

Doetinchem: Villa Ruimzicht, Doetinchem

Montferland: Kasteel Huis Bergh, ‘s-Heerenberg

Oost-Gelre: Werenfriduskerk, Zieuwent

Oude IJsselstreek: Dru cultuurfabriek, Ulft

Winterswijk: Steengroeve en Steengroevetheater, Winterswijk

Burgerinitiatief Het StadsLAB is dé plek waar ideeën over de toekomst van de binnenstad van Doetinchem tot bloei komen. Inwoners, ondernemers en gemeente slaan de handen ineen om ideeën en initiatieven te bedenken, ontwikkelen en realiseren. Meerdere projectgroepen, bestaande uit burgers, ondernemers en ambtenaren, werken aan het bevorderen van het ondernemerschap, het groener maker van het stadscentrum en het betrekken van de Oude IJssel bij de binnenstad. In het StadsLAB wordt gewerkt aan de toekomst van de binnenstad van Doetinchem: een fijne stad om te leven, te beleven en te verblijven.

Meer informatie over het StadsLAB en de projecten: www.stadslabdoetinchem.nl.