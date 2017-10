Bökkers-gitarist Neimeijer exposeert als schilder

X 34

DOETINCHEM – Het contrast is levensgroot. In de weekenden doet hij met zijn rockband Bökkers de feesttenten in deze regio op hun grondvesten schudden, door de week werkt Erik Neimeijer (35) uit het Twentse Hellendoorn in zijn atelier in alle rust aan zijn schilderijen. Neimeijer – exposeert vanaf 1 november in Ootmarsum.

Vanaf 1 november maken de schilderijen van Neimeijer namelijk deel uit van de collectie van Galerie Lambert in Ootmarsum.

De gitarist/zanger van de in de Achterhoek razend populaire rockband Bökkers maakt sinds begin dit jaar furore als kunstschilder. Na enkele exposities in onder meer Deventer, Emmen en Nijverdal werd Neimeijer uitgenodigd door kunstenaar Lambert Oude Wesselink.

Oude Wesselink runt een galerie in Ootmarsum met werk van onder anderen Anton Heyboer, Peter Klashorst, Corneille en de CoBra-beweging. ,,Met mijn grote, gekleurde doeken met losse composities wil ik een hallucinerende werking bij de toeschouwer veroorzaken en een inkijkje in mijn losbandige creativiteit”, aldus Neimeijer.

Neimeijer schildert eigenlijk nog maar pas, maar maakt met zijn doeken in rap tempo furore. ,,Ik ben dit voorjaar begonnen met schilderen. Die passie komt voort uit bewondering voor kunstenaars als Corneille, Appel, Hopper en Lucebert. Ik heb altijd geweten dat ik schilder wilde worden, maar ben nu pas begonnen. Mijn moeder is overigens ook schilder, dus volgens mij kijkt niemand er echt van op.”

Met de band Bökkers speelt Neimeijer jaarlijks ruim honderd shows, waaronder een eigen uitverkocht eigen festival, uitverkochte discotheken en feesttenten en grote landelijke festivals als Tuckerville, de Zwarte Cross, Concert at Sea, Dauwpop en Bierpop. Dit jaar wordt afgesloten met een eigen show in de grote zaal van Paradiso.

De expositie in Ootmarsum duurt tot en met 1 mei volgend jaar. De galerie & kunstuitleen Lambert is te vinden aan het Kerkplein 8.

Openingstijden: donderdag en vrijdag: 13-17 uur, zaterdag en zondag: 12-17 uur.

Informatie: www.galerielambert.nl, www.erikneimeijerart.nl