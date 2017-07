Grote ravage na inbraak bakwinkel Gaabs

X 35

DOETINCHEM – Bakwinkel Gaabs aan de Terborgseweg te Doetinchem is afgelopen weekend doelwit geworden van inbraak. Dit bleek toen eigenaresse Gabi Hunter op maandagmorgen een grote ravage aantrof bij binnenkomst.

“Deze aanblik na twee volle weken dag in dag uit gewerkt te hebben, voelt heel zuur”, stelt Hunter. “Gelukkig ligt er nooit veel contant geld op de zaak, maar de schade en het gevoel van onmacht die de inbreker heeft achtergelaten, zijn enorm.”

Naast een bakwinkel is Gaabs een plek waar mensen via Stichting Komt voor de Bakker terecht kunnen voor begeleide dagbesteding, met als doel reïntegratie. “Vanuit een positieve invalshoek vinden mensen hier hun plekje in de maatschappij en leren zij ontdekken wat ze kunnen”, aldus Hunter.

Ook vanuit de stichting wordt geschrokken gereageerd: “Hier wordt zó hard gewerkt, worden levens weer opgepakt en kansen gegrepen door mensen die daar ontzettend hard hun best voor doen. En dan dit!”, laat bestuurslid Tamara Tijdink zich aangedaan ontvallen. “Gaabs is een vrolijke, fijne en veilige plek. Voor iedereen. Maar wel gewoon via de voordeur, tijdens openingstijden…”



Helpen?

Beide ondernemers zijn vastberaden deze inbraak geen negatief effect te laten hebben op de dagelijkse gang van zaken en zeker niet op klanten en cliënten. “Het is vervelend, maar we hebben genoeg mooie dingen om onze energie in te steken. Zo zijn we momenteel bezig met het samenstellen van een mooi pakket voor de feestdagen, met daarin onze eigen koekjeslijn”, vertelt Hunter, duidelijk trots op haar bedrijf. “Alle hulp is echter welkom”, stelt Tijdink. “Een financiële bijdrage voor de stichting of hulp in de vorm van een nieuw camerasysteem, een nieuw raam of een bestelling van onze nieuwe pakketten… Ik noem maar wat!”

Informatie of tips over de inbraak kunnen doorgegeven worden bij Politie Doetinchem of bij Gaabs.