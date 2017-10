Ruim 80 kinderen actief tijdens het Schoolzwemkampioenschap

X 44

DOETINCHEM – Woensdagmiddag 4 oktober was zwembad Rozengaarde het strijdperk van de Doetinchemse schoolzwemkampioenschappen. Ruim 80 kinderen uit groep 3, 4, 5, en 6 van de scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeente Doetinchem namen deel. Ook dit jaar werd deze wedstrijd georganiseerd door leden van zwem- en polovereniging Nieuwe Doetinchemse Dolfijn (NDD).

De organisatie van NDD kijkt terug op een geslaagd evenement. ‘om kwart voor drie waren we klaar voor de start. Alle jonge deelnemers waren op de hoogte van de spelregels en alle officials stonden op hun plaats om de gezwommen tijden te noteren.’ De kinderen vonden het ontzettend spannend om hun eerste baantjes te zwemmen, maar al snel was van de zenuwen niets meer te merken! Onder luid gejuich van hun klasgenootjes zwommen ze zo snel mogelijk naar de overkant.

Het eerste zwemonderdeel was de 25 meter vrije slag, gevolgd door de 8 x 25 meter estafette. Na een korte pauze was iedereen weer onder oorverdovende aanmoedigen aan de beurt voor de rugslag en de tweede 8 x 25 meter estafette. Rond half 5 uur kon de jury de einduitslag van de schoolzwemkampioenschappen bekendmaken.

De vierde plaats met 674 punten was voor OCTA en de ploeg van OBS Hagen veroverde plaats drie met 6079 punten. Na twee jaar op rij te hebben gewonnen werd De Wilhelminaschool tweede met 521 punten en mocht op de tweede plek plaats nemen op het erepodium.

Winnaar van het Schoolzwemkampioenschap 2017 was OBS Hogenkamp met 470 punten en zij mochten de prachtige bokaal ontvangen uit handen van bestuurslid NDD Karin Schepper.

Korfbal en handbal in November

Sanne Schennink overziet vanuit Sportservice Doetinchem alle schoolsporttoernooien binnen de gemeente. ‘De Nieuwe Doetinchemse Dolfijn heeft alles weer perfect geregeld,’ stelt ze tevreden vast. Haar aandacht gaat nu uit naar het volgende schoolsporttoernooi. Op woensdag 1 november vindt het Korfbaltoernooi plaats voor groep 3 tot en met 6. Waarna op woensdag 22 november de eerste speeldag is van het schoolhandbaltoernooi. Alle Doetinchemse scholen krijgen een uitnodiging om aan deze toernooien deel te nemen.

Kijk voor meer informatie over zwemmen in Doetinchem op www.nieuwedoetinchemsedolfijn.nl. Meer informatie over de schoolsporttoernooien is te vinden op www.sportservicedoetinchem.nl of via buurtsportcoach Sanne Schennink s.schennink@sportservicedoetinchem.nl.