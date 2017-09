Aanschuifmaaltijden  en Filmavonden bij Centrum Goud

X 23

EIBERGEN- Aanschuifmaaltijden en Filmavonden iedere maand bij Centrum Goud. Het seizoen bij centrum Goud in Eibergen is van start. De wekelijkse activiteiten zoals yoga, biodanza (2 groepen) en meditaties zijn begonnen en instroom s mogelijk. Raadpleeg hiervoor de website van Centrum Goud.

Hier aandacht voor twee activiteiten waar je iedere keer zelf kunt besluiten of je deel wilt nemen: de aanschuifmaaltijden en de filmavonden.

Bij de aanschuifmaaltijden op iedere eerste vrijdag van de maand kan je gezellig mee dineren in Centrum Goud. Dit jaar hebben we steeds een wisselende kok die de maaltijd bereid. De aanvang is om 17.30 uur ( inloop vanaf 17.00 uur) en de kosten zijn minimaal: €5 voor leden Centrum Goud, €6 voor niet-leden en €3,- voor kinderen. Ook aan de vegetariërs wordt gedacht. De aanschuifmaaltijden zijn iedere 1e vrijdag van de maand, start 17.30 uur. Graag opgave vooraf. Dit kan per mail bij han@centrumgoud.nl Bellen kan ook 0622974674

De films op iedere 4e donderdag van de maand hebben een artistiek karakter in het filmhuis Centrum Goud. Dit jaar hebben we weer een prachtig en gevarieerd programma samengesteld. Iedere 4e donderdag van de maand om 20.00 uur is er een voorstelling in ons gezellige en sfeervolle theater.

Donderdag 28 september starten we met de film Perfetti Sconosciuti”, een Italiaanse komedie geregisseerd door Paolo Genovese met Giuseppe Battiston, Anna Foglietta en Marco Giallini.

Het verhaal in het kort: Zeven oude vrienden komen samen voor een etentje. Ze besluiten ieder tekstbericht, e-mail en telefoontje dat ze ontvangen met elkaar te delen. Dit ontsluiert een hoop geheimen, wat hun onderlinge relatie aan het wankelen brengt.

De entree is onveranderd en bedraagt €5,- voor leden en €7,50 voor niet leden van Centrum Goud en dit alles is inclusief consumptie(s).