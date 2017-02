Boyband B-Brave naar Openluchttheater Eibergen

EIBERGEN – De bekende boyband B-Brave geeft zaterdag 10 juni een concert in Openluchttheater Eibergen. De boys Cassius, Dioni, Kaj, Jai en Samuel zijn bekend van hits als ‘De Eerste Date’ en ‘One Night Stand’.

”Het is de eerste keer dat we een grote naam halen, speciaal voor de leeftijdsgroep 12 tot 19 jaar. Deze doelgroep valt nogal eens tussen wal en schip, het leek ons daarom leuk om voor hen B-Brave te halen”, aldus het bestuur.

Tickets kosten in de voorverkoop 12,50 euro per stuk, inclusief alle bijkomende kosten. De online tickets zijn te koop via de website. Als er kaarten over blijven is er nog een dagkassa (15 euro per ticket). De poort gaat om 18:30 uur open en er is een voorprogramma. B-Brave begint rond 20:00 uur. Alle informatie over het concert en online tickets op www.openluchttheatereibergen.nl .

Afgelopen maand maakte het openluchttheater de komst van de Edwin Evers Band en De Dijk bekend. Beide concerten zijn inmiddels uitverkocht.