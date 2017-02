Jazzpodium met gitarist Martijn van Iterson

X 119

EIBERGEN – Gitarist Martijn van Iterson is dinsdag 21 februari de gastmuzikant tijdens de maandelijkse jazzavond in kroeg Home. Van Iterson is een veelgevraagd gastsolist en speelt met zijn eigen kwartet uitsluitend eigen composities. In 2004 was hij Bird-award winnaar op het North Sea Jazz Festival.

Pianist Peter Beets, bassist Marius Beets en drummer Wim Holthaus vormen ook dinsdag de vaste basisbezetting. Er worden naast jazz aanverwante muziekstijlen verkend, zoals funk, soul en latin. Jazz at Home begint klokslag 20.30 uur en duurt tot 23.00 uur. De entree is 10 euro.

De invulling van de jazzavonden tot de zomer is ook bekend. Op 14 maart is Bert Kuipers (zang en meer) te gast, op 18 april komt trompettist Jan van Duikeren naar Eibergen en de reeks wordt 23 mei afgesloten door Ilja Reijngoud (trombone).

