Pianist Wibi Soerjadi naar Openluchttheater Eibergen

EIBERGEN – Pianist Wibi Soerjadi geeft zondagmiddag 27 augustus een sfeervol concert in Openluchttheater Eibergen. Er wordt een grote concertvleugel ingehuurd, die midden op het pleintje tussen podium en tribunes komt te staan. Er omheen worden extra stoelen geplaatst.

Tijdens het bijzondere twee uur durende concert (met een pauze) speelt Soerjadi niet alleen vele meesterwerken, hij zal ook iets vertellen over zijn leven en werk. In het voorprogramma en na afloop is er een optreden van het cellisten-duo Hooftman Kapitza. Na het concert is er de mogelijkheid voor een meet & greet met Soerjadi. De poort gaat om 13.30 uur open. Er worden maximaal 900 kaarten verkocht. Tickets kosten in de voorverkoop 22,50 euro. Als er kaarten over blijven is er een dagkassa (25 euro). De online voorverkoop is vandaag begonnen.

De concerten van De Dijk en Edwin Evers Band zijn uitverkocht en voor het Pink Floyd Project zijn nog slechts 22 kaarten beschikbaar. Er zijn nog wel tickets voor onder meer Blaudzun, soul- en funkavond OLTskool en het Achterhoeks Streekfestival. Voor tickets en alle info: www.openluchttheatereibergen.nl

