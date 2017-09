Speel- & deelmiddag openluchttheater levert 550 euro op

X 22

EIBERGEN – Ruim 450 ouders, kinderen en andere belangstellenden hebben afgelopen zondag de ‘Speel- & deelmiddag’ van Openluchttheater Eibergen bezocht. Op de natuurlijke speelplek achter het theater en een deel van de park de Oude Maat konden kinderen zich uitleven. Tal van Eibergse bedrijven en organisaties werkten mee. In de giftenpot werd 417 euro gedoneerd. Een statiegeldactie verhoogde dit bedrag naar 516 euro. Het openluchttheater heeft het aangevuld tot 550 euro. De opbrengst wordt verdeeld onder het Kinderdagkamp Eibergen en Kika.

“Hoewel het niet onze ‘kernactiviteit’ is, zijn we bijzonder tevreden over het verloop van de ‘Speel- & deelmiddag’. De insteek was om als Eibergse gemeenschap met elkaar iets te organiseren en de opbrengst te delen onder twee waardevolle kinderinitiatieven. Dat is gelukt”, aldus het bestuur. Voor het theater was de organisatie van het evenement letterlijk en figuurlijk een ‘uitstapje’. De natuurlijke speelplek, die door de Tuinen van Geerdink is aangelegd, zou in eerste instantie na het Achterhoeks Streekfestival worden verwijderd. “We kregen zoveel reacties van teleurgestelde ouders en kinderen, dat we met succes van de gemeente permissie kregen het langer open te houden.”

De afgelopen zomermaanden was het dagelijks een komen en gaan van ouders, kinderen en zelfs schoolgroepen. Ook zondag vroegen velen zich af of de tijdelijke speelplek geen permanent karakter kan krijgen. “Wij vinden het een verrijking voor de Eibergse gemeenschap en zijn bereid iets in het toezicht te doen, maar de bal ligt uiteindelijk bij de gemeente.”

Foto: Michael de Witte.

Tekst: PR Openluchttheater Eibergen