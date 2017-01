Bezoek de oude historische kerkers in vestingstad Groenlo

GROENLO – De oude verborgen historische kerkers onder het stadhuis in vestingstad Groenlo zijn na 200 jaar weer toegankelijk. Een grote groep vrijwilligers heeft dit mogelijk gemaakt. En nu kan iedereen het bekijken.

Elke woensdag- en zaterdagmiddag om 13:30 uur en om 14:30 uur is er een rondleiding. Je bent dan van harte welkom om 400 jaar terug in de tijd te gaan!

Voor een bezoek op de woensdagmiddag kun je je melden bij de VVV en voor een bezoek op de zaterdagmiddag kun je je melden bij het Stadsmuseum. € 2,00 per volwassene / € 1,00 per kind van 4 t/m 12 jaar. Deelname in volgorde van aanmelding. Per keer kunnen er maximaal 10 personen in.

In overleg is het ook mogelijk de kerkers op andere dagen en tijden te bekijken.

Voor meer informatie: 0544-461247 / info@vvvgroenlo.nl / www.vvvoostgelre.nl .

Je kunt ons ook vinden op Facebook: www.facebook.com/vvvoostgelregroenlolichtenvoorde .