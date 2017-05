X 7

AALTEN – Het is bijna weer mei en dat betekent: bloemen van Con Forza.

Hoewel de vorst soms nog rijkelijk aanwezig is in de nachten, gaat Con Forza weer bezig met de voorbereidingen van de komende bloemenactie.

De vrijdag en zaterdag voor Moederdag, 12 en 13 mei gaan de leden weer op pad. “We hebben dit jaar weer prachtige geraniums en Spaanse margrieten. Zoals u van ons gewend bent is de kwaliteit weer opperbest en toch kosten ze maar € 1,75 per stuk. Dit jaar hebben we ook een standplaats op de parkeerplaats bij Evenementencentrum ‘de Hofnar’”.

“We verkopen er ook potgrond bij. Wie deze dagen niet thuis is, maar toch bloemen van Con Forza wil bestellen en de vereniging op deze manier wil ondersteunen, kan contact opnemen via info@conforza-aalten. eu of u kijkt op onze website”.