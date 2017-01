Concert bij kaarslicht Jacobskerk

WINTERSWIJK – Op zaterdagavond 4 februari is er om 20.00 uur in de Jacobskerk te Winterswijk een concert bij kaarslicht.

De stichting Vrienden van de Jacobskerk organiseert het concert. Na een woord van welkom door Willem van den Berg, de nieuwe voorzitter van stichting, zullen Hanne Feldhaus en Wim Ruessink een concert verzorgen. Blokfluitist Hanne Feldhaus, woonachtig in het Duitse Vreden, heeft daar een uitgebreide les- en concertpraktijk. Wim Ruessink is als cantor-organist de vaste bespeler van de orgels in de Jacobskerk.

Zij brengen een programma met werken van onder andere Bach, Vivaldi, Piazolla en Brubeck. De kerk wordt door de drie 18e-eeuwse kroonluchters feeëriek verlicht. De toegang tot het concert, dat al met al nog geen uur duurt, is gratis.