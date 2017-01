Concert van Luc ten Brinck en Raimond Surquin in Koppelkerk

BREDEVOORT – Zaterdagavond 11 februari treden singer-songwriter Luc ten Brinck,gitarist Raimond Surquin en de band Great op tijdens het maandelijkse luisterconcert in de Koppelkerk.

Twee akoestische gitaristen met compleet verschillende invalshoeken: Raimond Surquin (afgestudeerd aan het conservatorium als klassiek gitarist met een specialisatie binnen de jazz) en Luc ten Brinck (Achterhoekse singer-songwriter en voorheen frontman van de akoestische pop/rockband Quiet) troffen elkaar op een feestje en besloten een week later samen muziek te gaan maken. Vanuit deze verschillende invalshoeken komen verschillende muziekstijlen samen. Deze avond vooral eigen werk met een aantal covers met een eigen draai.

Na de pauze zal de band Great spelen. Americana voert de boventoon en u kunt daarbij denken aan the Band, Bob Dylan en nog meer Amerikaanse muziekhelden. Great bestaat uit Gerard Massop (gitaar en zang), Gerard Hegman (bas en zang), Willem Kroes (drums), Henk Welling (gitaar) en Luc ten Brinck (gitaar en zang).

De entree van het luisterconcert is € 10,-. Kaartjes kunnen worden gereserveerd via info@koppelkerk.nl of via 0543-216005.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: zaterdag 11 februari Aanvang: 21.00 uur (zaal open: 20.30 uur)