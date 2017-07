Dialectavond op Kotmans

X 32

WINTERSWIJK/MISTE – De Dialectkring Achterhook en Liemers (zie www.dialectkring.nl) houdt op donderdag 27 juli a.s. de tweede en laatste dialectavond van dit seizoen bij het Schrieverspad op landgoed Kotmans aan de Kotmansweg in Winterswijk-Miste.

Hans Keuper uit Doetinchem, Netty Hengeveld uit Eibergen en Diana Abbink uit Winterswijk-Meddo dragen voor uit eigen werk. Hans Keuper is vooral bekend geworden door zijn optreden met de band “Boh Foi Toch”, waarvoor hij ook teksten schreef in dialect. Netty Hengeveld is o.a. voorganger en kerkelijk werker en schreef enkele gedichtenbundels in dialect. Diana Abbink is voorzitter van de Dialectkring Achterhook en Liemers. Zij werken regelmatig mee aan dialect- en andere tijdschriften, waaronder “De Moespot”, het driemaandelijks tijdschrift van het Verbond van Nedersaksische Dialectkringen.

Ook niet-leden van de Dialectkring zijn van harte welkom.

De avond begint om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur, de toegang is gratis. Een eventuele vrije gift t.b.v. het Schrieverspad is welkom.