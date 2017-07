Expositie ‘Kat in de kunst’

X 8

BREDEVOORT – De kat: sierlijk, onafhankelijk en mysterieus tegelijk. Niet zo gek dat kunstenaars zich al eeuwenlang door het dier laten inspireren. Zo ook beeldend kunstenaars Carolien Klein Goldewijk, Meta Dame en Ineke Mengelder. Van 21 juli tot en met 13 augustus exposeren zij met ‘Kat in de kunst’ in de Koppelkerk in Bredevoort.

In ‘Kat in de kunst’ komt het werk van drie katkunstenaars samen: schilderijen van Carolien Klein Goldewijk, sculpturen van Meta Dame en schilderijen van Ineke Mengelder. Carolien Klein Goldewijk woont en werkt in kunst- en boekenstad Bredevoort. Daar heeft zij sinds 1996 haar atelier Bubastis, dat is vernoemd naar een oude Egyptische stad waar de kat vereerd werd. Haar thema is dan ook voornamelijk katten, al dan niet verweven met de oude Egyptische cultuur. Naast haar kattenschilderijen toont zij ook haar reeks ‘Capricho de Colores’, naar aanleiding van haar reizen naar Mallorca. Ze schildert in verschillende technieken, o.a. met olieverf op doek of paneel of met acryl op papyrus of geschept papier.

Het fenomeen ‘kat’ boeit katkunstenaar Meta Dame uit Halle reeds lange tijd en is door de jaren heen haar leidraad gebleven. Zij vervaardigt katten in allerlei materialen, zoals brons, combinaties van keramiek ­met oude gevonden voor­werpen, zoals roestig ijzer, botten en antieke voorwerpen. Soms worden zij afgebeeld als “kat om de kat”, soms gesti­leerd, ondergeschikt aan de com­posi­tie. Ook worden zij verbeeld als half mens, half kat, geïnspireerd door Bastet, de katgodin in het Oude Egypte.

De kat heeft ook een belangrijke plaats in het werk van Ineke Mengelder uit Deventer. In de schilderijen van Mengelder worden gedachten en gevoelens in een grote rijkdom aan kleurnuances vormgegeven. Karakteristiek is haar warme kleurenpalet. In zonnige okers en blauwgroene tinten vertolkt zij haar poëtische verhalen.

Omdat de ‘kat in de kunst’ een eeuwenlange geschiedenis kent, geeft Meta Dame op zaterdagavond 29 april een lezing over de kat in de kunst vanaf het oude Egypte tot de hedendaagse kunst. Reserveren kan via koppelkerk.nl.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Openingstijden:

– vrijdag t/m zondag 11.00 – 17.00 uur

– dinsdag t/m donderdag van 13.00 – 17.00 uur

Entree: € 5,- (kinderen tot 12 jaar gratis)