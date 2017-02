Jaarlijkse bedrijven schiettoernooi.

BORCULO – Op 17-18-20-21-22-24 februari organiseert schietvereniging S.V. Diabolo weer hun jaarlijks bedrijf schiettoernooi. “Wij nodigen alle bedrijven in Berkelland uit om mee te doen aan dit evenement voor een gezellig en sportief avondje uit met de collega’s”.

Er wordt opgelegd geschoten in teams van 4 personen, in 6 verschillende klassen. Er worden 15 wedstrijdkaarten verschoten die mee tellen voor het eind resultaat. Tevens is er natuurlijk de mogelijkheid om gezellig wat te drinken en bij te kletsen tussen het schieten door in de kantine.

Hebben je collega’s geen zin? Geen nood, vraag je vrienden gezellig mee! Dit jaar een extra klasse om mee te doen met je vrienden, familie, buurt, sportclub of met wie dan ook!

Lijkt het je leuk om mee te doen of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met; Rosanne Brandenbarg tel. 0615678005 of mail Rosannebrandenbarg@live.nl of Andre ten Have via mail: haveandre@hotmail.com