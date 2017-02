Leerzame pendelavond op landgoed t Hulsevoort.

BELTRUM – Op donderdag 16 februari is er weer een ontmoeting op t Hulsevoort. Deze keer is Herman Smeenk onze gast. De avond gaat over het pendelen,

Een pendel (vaak een druppelvormig metalen of kristallen voorwerp aan een draadje of kettinkje) kun je gebruiken om je levensvragen te beantwoorden. Je houdt de pendel vast, stelt een vraag en wacht af hoe de pendel reageert en hiermee antwoordt. Pendelen maakt direct contact met de wijsheid uit uw onderbewuste.

Als er bezoekers komen die zelf een pendel hebben worden ze verzocht deze mee te nemen.

Herman geeft advies en laat iedereen ervaren hoe je dit doet.

Geef je svp even op door een mail te sturen naar kleingebbinck.m@gmail.com en het aantal personen waarmee je komt.

Tijd: 19.30 uur, tot 21.30 uur

Deelname: 5,- en de koffie/thee/lekkers is inclusief.

(de volgende avond is donderdag 16 maart)