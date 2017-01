Riesewijk & Co voor de 3e keer in De Bron

Kaartverkoop start woensdag 1 februari a.s.

GROENLO – Tonnie Zieverink, directeur van het Cultureel Centrum de Bron in Groenlo heeft het impresariaat van Riesewijk & Co definitief weten te verleiden tot een derde exclusieve voorstelling van de succesvolle theatershow van Jan Riesewijk & Co. In oktober / november zorgde de voorstelling tot twee keer toe voor een uitverkochte De Bron.

Tonnie Zieverink: “Omdat ook na de laatste voorstelling op 4 november jl. en de recente 6 buutavonden van de Knunnekes de vraag om nog een derde voorstelling bleef aanhouden, heb ik Dinand Leferink van Viking Theaterproducties gebeld. Hij dacht meteen met ons mee en heeft de spelers bereid gevonden de datum van 1 april 2017 ( geen grap!) vrij te houden en nog en keer naar het Cultureel Centrum te komen”.

Jan Riesewijk, de veelzijdige acteur Mans uit “Van Jonge Leu en Oale Groond” en hoofdrolspeler in de eerste reeks van de theatervoorstelling Ode aan de Wierdense Revue staat dit theaterseizoen met een hele nieuwe show vol met streekhumor op de planken. Samen met een bont gezelschap van humoristen uit Overijssel en de Achterhoek zal Riesewijk zorgen dat u een avond kunt genieten van echte onvervalste streekhumor.

Als “Schoolmeester van de lach” stapt u met Jan Riesewijk in de carrousel van veelzijdige humor. Zo neemt Mathilde Geerds u o.a. mee in de rol van gastvrouw tijdens het BBQen met vrienden. Paul Wiefferinck zal op hilarische wijze de rol van de Edelachtbare Rechter vertolken en onze plaatselijke voetbalhelden het Joost Frank en Martijn Gelinck kruipen in de huid van twee pubers en laten u genieten van hun belevenissen op de lagere school. Scènes die stuk voor stuk op uw lachspieren werken.

Als Riesewijk zich zelf ook nog eens in een verrassende creatie steekt is een avond vol humor compleet, kortom 100% Streekhumor met Riesewijk & Co.

Zie voor meer informatie www.riesewijkenco.nl

Voor de 3e voorstelling op 1 april a.s. zijn wederom 400 kaarten beschikbaar. De aanvang van de avond is 20.00 uur. De entreeprijs is € 19,50 per persoon en dat is inclusief een consumptie in de pauze.

De kaarten kunnen online besteld worden via www.debrongroenlo.nl/tickets. Tevens zijn de entreekaarten a contant te koop bij Cultureel Centrum de Bron. Wees er snel bij want deze humoristische avond mag u absoluut niet missen.