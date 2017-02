DOETINCHEM – De boswachter van Geldersch landschap en Kasteelen organiseert op zondag 19 februari een wandeling langs rivierduinen en vennen op landgoed Hagen en Breukinkheide. Het is nog winter, maar op Hagen wandel je heerlijk beschut omdat de rivierduinen ons tegen de wind beschermen. Dit bijzondere landschap is uniek in Nederland. Onderweg vertelt de boswachter over het ontstaan ervan en ook laat hij de prachtige vennen in het gebied zien. Stevige schoenen zijn aan te raden.

Start: 14.00 uur

Duur: 2 à 2,5 uur.

Deelname: € 5,00 p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar € 2,50 p.p.

Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van een geldige donateurspas.

Betaling: contant op locatie (geen pin aanwezig, graag gepast betalen).

Reserveren niet nodig.

Informatie: www.glk.nl/evenementen of Joke Hoitink, tel. 06 – 54 668 064