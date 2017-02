Start kaartverkoop toneelgroep D.O.E.K. Beltrum

BELTRUM – Chaos in de keuken van De Bourgondische Fazant, dat is wat de bezoekers van toneelgroep D.O.E.K. dit jaar gaan zien. Met het stuk ‘Koken kan iedereen’ geschreven door Frouwke Doornbos belooft het weer een avondje lachen te worden. Onder leiding van regisseuse Marian Brockötter wordt het blijspel zes keer uitgevoerd in zaal Dute te Beltrum. Kaarten zijn vanaf maandag 20 februari te koop.

In vier bedrijven wordt het publiek meegenomen naar de keuken van Herberg De Bourgondische Fazant. Hier komt een tv-ploeg op bezoek voor opnames van het programma ‘Koken kan iedereen’. De kandidaten in het programma maken kans op een prijs van €100.000,-. Dit zorgt voor een competitieve strijd in de keuken met chaotische taferelen en grote hilariteit als gevolg. Koken kan iedereen, uitgevoerd door toneelgroep D.O.E.K. garandeert een avondje genieten van eten, swingende muziek en kleurrijke typetjes.

Geïnteresseerden kunnen vanaf 20 februari voor €6,- een toegangskaart kopen bij Dute in Beltrum voor de volgende speeldata:

vrijdag 17 maart 20.00 uur

zaterdag 18 maart 20.00 uur

donderdag 23 maart 20.00 uur

zaterdag 25 maart 20.00 uur

zondag 26 maart 14.30 uur.

Op maandag 20 maart om 19.30 uur staat er tevens een voorstelling voor de KBO op het programma. De zaal opent een half uur voor aanvang van de voorstelling.

Meer informatie over toneelgroep D.O.E.K. en over het stuk Koken kan iedereen is te vinden op de website www.toneelgroepdoek.nl . Ook is toneelgroep D.O.E.K. te volgen via twitter en facebook.

