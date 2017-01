De Stijl herenigd met Piet Mondriaan in ‘Figuratie in Stijl’

WINTERSWIJK – De abstracte kunst van De Stijl is wereldberoemd. De primaire kleuren en de horizontale en verticale lijnen zijn iconisch voor het werk van onder meer Piet Mondriaan, Theo van Doesburg, Bart van der Leck en Vilmos Huszár.

Naast hun abstracte werk hebben deze leden van De Stijl gedurende hun kunstenaarscarrière ook realistisch en figuratief werk gemaakt. In het huis waar Piet Mondriaan opbloeide als kunstenaar is van 3 maart tot en met 24 september de tentoonstelling Figuratie in Stijl te zien. In Figuratie in Stijl worden de figuratieve werken van deze invloedrijke kunstenaars getoond. Het spanningsveld tussen realistische en abstracte vormen in hun oeuvre wordt in deze tentoonstelling uitgelicht. Ook zullen nooit eerder vertoonde werken van Bart van der Leck te zien zijn.

De tentoonstelling van Villa Mondriaan wordt georganiseerd ter gelegenheid van het nationale jubileumjaar ‘Van Mondriaan tot Dutch Design: 100 jaar De Stijl’. Naast Figuratie in Stijl wordt er in Villa Mondriaan ook 100 jaar design gevierd. Zo zal er een speciale reconstructie van een jongensslaapkamer te zien zijn met kleurontwerp van Vilmos Huszár. De jongensslaapkamer bevond zich recentelijk nog in Brazilië tijdens de grootste Braziliaanse De Stijl-tentoonstelling ooit.

Ook maakt het museum plaats voor Dutch Design in het Arco-Paviljoen. Kunstenaarsgroepen en ontwerpers als RAW Color en Cor Unum zullen verschillende kanten van de designerscultuur in Nederland belichten.