Tweede Open FIFA 2017 Toernooi

GROENLO – Mede door de vele aanmeldingen en de positieve reacties wordt er ook dit jaar het Open FIFA 2017 toernooi gehouden op sportpark ’t Wilgenpark.

Opgeven kan tot en met dinsdag 7 maart 18:00 uur of een mailtje sturen naar barryjanssen23@hotmail.com. Na de voetbaltraining, om ongeveer 22:00 uur zal de loting voor de poule indeling plaats vinden in de kantine.

Het toernooi vindt plaats op zondag 12 maart en het programma begint om 13:00. Vanaf 12.30 uur is de kantine van de Grolse Boys geopend.

Dit jaar wordt het toernooi georganiseerd in samenwerking met Prikkelz. De deelname is € 2,50.

