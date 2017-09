Cliënten Wmo en jeugd tevreden over aanpak Oost Gelre

X 25

Ruime meerderheid voelt zich serieus genomen en goed geholpen

OOST GELRE – Een ruime meerderheid van de inwoners in Oost Gelre, die zorg of hulp ontvangt vanuit de Wmo of Jeugdwet, wordt goed geholpen. Dat blijkt uit een onlangs gehouden enquête. Ze weten waar ze terecht kunnen met hun vraag (82%), ze voelen zich serieus genomen (87%) en worden snel geholpen. Ook zijn ze tevreden over de manier waarop de gemeente samen met hen naar oplossingen zoekt. In het geval van de Wmo geeft 81% van de cliënten aan dat ze door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven ervaren.

Wethouder Jos Hoenderboom is blij met de positieve beoordeling van de ondersteuning door de gemeente. “Ik weet dat onze medewerkers zich enorm betrokken voelen bij de inwoners met een zorgvraag. Ik ben er trots op dat de inwoners die betrokkenheid op deze manier waarderen. Als 94% zich respectvol behandeld voelt, dan is dat een groot compliment voor onze medewerkers. En als cliënten zelf aangeven dat ze zich door die ondersteuning beter kunnen redden en dat hun kwaliteit van leven verbetert, dan doet mij dat heel veel.”

Betrouwbare beoordeling De beoordeling door de inwoners heeft voor wethouder Hoenderboom extra waarde door de hoge respons. “Het aantal cliënten dat de enquête heeft ingevuld is veel hoger dan voorheen. Dat komt mede door het feit dat we de enquête niet alleen digitaal, maar ook op papier hebben rondgestuurd. De cijfers zijn daardoor betrouwbaar en geven dus de mening van de cliënten in Oost Gelre goed weer.”

Vertrouwen in aanpak Wethouder Hoenderboom is blij met de uitkomsten van de enquête, maar ziet ook dat sommige zaken beter kunnen. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de eigen bijdrage, de wachttijden en een nog betere samenwerking tussen organisaties. “Daar zijn we zelf mee bezig, maar daar praten we ook met de Wmo-raad over. Zij geven waardevolle suggesties voor verbeteringen. Maar een hele ruime meerderheid van de cliënten heeft vertrouwen in onze aanpak. En dat geeft mij het vertrouwen dat we ook die verbeterpunten goed kunnen doorvoeren.”

Informatie Er zijn twee enquêtes gehouden. Eén voor de Wmo en één voor de Jeugdhulp. Beide enquêtes staan op www.oostgelre.nl.