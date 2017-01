College spreekt voorkeurslocatie IEKC Lichtenvoorde uit

Integraal Educatief Kind Centrum als brede voorziening voor basisonderwijs

Het college van B&W heeft een besluit genomen over de voorkeurslocatie voor het toekomstige Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) in Lichtenvoorde. Het gaat om de locatie aan de Varsseveldseweg in Lichtenvoorde, waar nu de St. Ludgerusschool staat. Wethouder Hoijtink: “Deze locatie is om verschillende redenen het meest geschikt voor de bouw van het IEKC.”

Een IEKC is een toegankelijke, toekomstgerichte school voor een brede groep leerlingen. Van leerlingen die excelleren tot leerlingen met een grote zorgvraag. De samenwerkende basisscholen, een peuterspeelzaal, speciaal (basis) onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang spelen hiermee in op passend onderwijs, aldus wethouder Hoijtink. “Maar ook op de verwachte leerlingendaling. Vanaf 2011 is het aantal leerlingen met 20% gedaald. Tot 2024 verwachten we eenzelfde daling met 20%. Daar moeten de scholen nu op inspelen en de handen ineen slaan voor een IEKC.”

Meeste geschikte locatie Op de locatie van de Varsseveldseweg 47 staat nu de huidige St. Ludgerusschool, een school voor speciaal basisonderwijs. Volgens wethouder Hoijtink komt deze locatie als meest geschikt uit het onderzoek. “Een extern bureau heeft meerdere locaties onderzocht. Daarin spelen veel zaken mee, zoals de beschikbaarheid en grootte van het terrein, veiligheid en bereikbaarheid en de ontsluiting voor het verkeer. Maar bijvoorbeeld ook een goede spreiding van scholen over de kern Lichtenvoorde. Uiteindelijk leidde dat tot de voorkeurslocatie van de St. Ludgerusschool”.

Ludgerusschool als bijzonder gebouw De St. Ludgerusschool is geen monument, maar wel een karakteristiek voorbeeld van na-oorlogse scholenbouw. De Monumentencommissie Oost Gelre vraagt hier ook aandacht voor. Wethouder Hoijtink hierover: “Bij de voorbereiding willen we hier zeker rekening mee houden, ook al zal dat in de praktijk best lastig zijn. Maar we zullen ons zeker inspannen om delen van het gebouw, zoals bijvoorbeeld de karakteristieke wandmozaïeken, te behouden.”

Samen op weg Een aantal partijen is samen verantwoordelijk voor de realisering van het IEKC. Ze willen daarin alle betrokken partijen meenemen, zoals bijvoorbeeld de directe buurt. Ook wethouder Hoijtink benadrukt de samenwerking. “De bouw van een IEKC heeft natuurlijk invloed op de leefomgeving van de buurt. Daar moet je goed met elkaar over praten. Buurtbewoners hebben daar vast ook goede ideeën bij, daar moet je gebruik van maken. Samen tot de beste oplossingen komen. We gaan dus nadrukkelijk met de buurt in gesprek.” Het streven is om in 2018 met de bouw te beginnen.