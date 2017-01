Gemeente Oost Gelre Officiële mededelingen 19 januari

Agenda’s

Raadscommissie

Datum : Dinsdag 24 januari 2017

Aanvang : 19.30 uur

Locatie : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Actielijst toezeggingen raadscommissie d.d. 6 december 2016

4. Vragenuur

5. Actieve informatieplicht

6. Informatie m.b.t. bestuurlijke aangelegenheden van de Regio Achterhoek

7. Informatie m.b.t. de voortgang van de decentralisaties

8. Stukken ter kennisname aan de raad

DEBATTEREN

9. Aanvullende regeling IKB m.b.t. werkgeverschap griffie

10. Voorbereidingskrediet onderzoek toekomstige onderwijshuisvesting Groenlo

11. Verlengen subsidieregeling Opplussen woningen

12. Actieplan integratie nieuwkomers

13. Uitbreiding zendtijdvergunning RMC ON in de gemeente Aalten

14. Procedure Omgevingsvisie

15. Aankoop VION-terrein te Lievelde

INFORMEREN

16. Stand van zaken Integraal Veiligheidsplan Oost Gelre

BESPREKEN

17. Stoplichtmodel voor woningbouwplanning

18. Rondvraag en sluiting

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen raadscommissies > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda’s.

Inspreken commissievergadering

Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering? Kijkt u dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie> Gemeenteraad > Inspreken commissies. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

• Willem Pijperstraat 2, bouwen overkapping (11-1-2017)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Vragender

• Pastoor Scheepersstraat 49, verwijderen asbesthoudende golfplaten schuur (9-1-2017)

Groenlo

• Willem Alexanderhof 1, verwijderen asbesthoudende golfplaten berging (9-1-2017)

Mariënvelde

• Waalderweg 11, slopen gymzaal (11-1-2017)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

• Asser Esch 5, bouwen vrijstaande woning (11-1-2017)

Lichtenvoorde

• Haydnstraat 10, aanbouwen mantelzorgwoning (9-1-2017)

• Albert Schweitzerstraat 29, uitbreiden/verbouwen bedrijfsruimte (13-1-2017)

Vragender

• Kapelweg 40, bouwen nieuwe bedrijfswoning met bedrijfsruimte (10-1-2017)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen

Groenlo

• Bosman 13, bouwen dakkapel op zijdakvlak (5-1-2017)

• Karel Doormanstraat 72, bouwen dakkapel op achterdakvlak (5-1-2017)

Meldingen kap

Onderstaande bomen zijn niet kapvergunningplichtig en hoeven alleen gemeld te worden.

Groenlo

• Oude Winterswijkseweg: 4 (extra) eiken i.v.m. de aanleg van het fietspad

Milieu

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

• Vrakkinkweg 5: 4,5 m3 (13-1-2017)

Zieuwent

• Ruurloseweg 6: 30 m3 (13-1-2017)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ruimtelijke Ontwikkeling

Vooraankondiging bekendmaking bestemmingsplan

Voornemen tot het voorbereiden van diverse bestemmingsplannen in Oost Gelre

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

Waterberging Lichtenvoorde Oost

Om bij zeer heftige regenval wateroverlast in Lichtenvoorde te voorkomen wordt een aantal retentiegebieden aangelegd. Deze retentiegebieden komen te liggen aan de Nieuwendijk, Visserijdijk en de Weijenborgerdijk. Bij piekafvoeren wordt het water hier opgevangen. Ook worden een aantal watergangen aangelegd en verbreed en worden enkele wandelpaden aangelegd. Voor dit plan wordt een bestemmingsplan opgesteld.

Kapelweg 34 te Vragender

Met een herziening van het bestemmingsplan wordt het bouwvlak ten behoeve van het loonwerkbedrijf aangepast.

Rapenburgsestraat 34/34a te Lichtenvoorde

Met een herziening van het bestemmingsplan wordt de bovenwoning op de eerste verdieping weer positief bestemd.

Inzage, inspraak en procedure

Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor alle bestemmingsplannen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids, Staatscourant en op onze website. Op dat moment kan door een ieder zienswijzen worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Meer informatie

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, cluster RO, telefoon (0544) 393489.

Bestemmingsplannen ter inzage in zomervakantie

Omdat er geen wettelijke belemmering is, zijn er ook dit jaar bekendmakingen van bestemmingsplannen in de zomervakantieperiode. Om te voorkomen dat u officiële publicaties mist, wordt u door middel van dit korte, informele bericht geattendeerd op enkele reeds geplande bekendmakingen.

De komende maanden volgen onder andere de officiële bekendmakingen van onderstaande bestemmingsplannen:

• Ontwerpwijzigingsplan Lindeboomweg 26a wijzigen vorm agrarisch bouwvlak

• Ontwerpwijzigingsplan Voshuttedijk, functieverandering naar wonen

• Ontwerpbestemmingsplan 4e poot rotonde Kamp Zuid Lichtenvoorde

• Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw de Gracht Groenlo

• Ontwerpbestemmingsplan Buitenpiste Paardencentrum Lichtenvoorde

• Ontwerpbestemmingsplan Parkeren

• Ontwerpbestemmingsplan Grondverkopen

Naast genoemde plannen kunnen er ook nog andere plannen ter inzage worden gelegd. Houd dus ook in de zomerperiode de huis-aan-huis-bladen en onze website in de gaten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, cluster RO via telefoonnummer (0544) 39 34 89.

Overige vergunningen en ontheffingen

Lichtenvoorde

• Stichting De Auto Expeditie, organiseren Expeditie Noordkaap, met start op terrein Roemaat Transport, Albert Schweitzerstraat 19 op 29-1-2017 tussen 10.00 en 14.00 uur en finish op terrein HRZ ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1 op 5-2-2017 tussen 16.00 en 20.00 uur (10-1-2017)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Groenlo

• Lichtenvoordseweg 49, drank- en horecavergunning, exploitatievergunning en terrasvergunning voor het horecabedrijf Café je Schoonmoeder (12-1-2017)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Publiek en bestuur

Besluit Vertrokken naar buitenland

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit: Naam betrokkene:

11 januari 2017 K.C.M. Hamans, Kerkstraat 51, 7135 JJ Harreveld

11 januari 2017 J.C.J.R. Lalmahomed, Kerkstraat 51, 7135 JJ Harreveld

11 januari 2017 H. Vrijhoef, Parallelweg 10-27, 7137 PE Lievelde

Verordeningen / Beleid

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre 2017

In de vergadering van 10 januari 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre de ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre 2017’ vastgesteld. De ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre 2016’ worden ingetrokken.

In de Beleidsregels wordt onder andere beschreven hoe de toegangsprocedure tot de Wmo-ondersteuning geregeld is, hoe het onderzoek vorm krijgt, welke maatwerkvoorzieningen er onder andere zijn en wat de afweging is die gemaakt wordt bij de beoordeling om al dan niet een maatwerkvoorziening ten behoeve van de zelfredzaamheid en participatie te verstrekken. De Beleidsregels zijn in werking getreden per 1 januari 2017.

U kunt de volledige tekst van de Beleidsregels vinden op onze website: www.oostgelre.nl > bestuur en organisatie > regelgeving > beleidsnota’s en beleidsregels > maatschappelijk zorg en welzijn.