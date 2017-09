L’voorde 25 sept. – Ondernemerscafé met sessies over social media en crowdfunding

X 34

LICHTENVOORDE – ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) en de gemeente Oost Gelre organiseren een Ondernemerscafé. Alle zzp’ers en kleine ondernemers uit de gemeente Oost Gelre zijn van harte welkom op maandag 25 september 2017 van 19.00 (inloop tot 19.15 uur) tot 22.00 uur in het Gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 in Lichtenvoorde.

Tijdens het Ondernemerscafé kunnen zzp’ers en ondernemers hun netwerk uitbreiden en in contact komen met collega ondernemers in hun omgeving. Er is een interessant programma met twee powersessies over social media en crowdfunding. Kapitaal Lokaal praat de ondernemers bij over de kansen en risico’s van crowdfunding voor kleine ondernemers. En over de voordelen van lokaal crowdfunden. De online marketing experts van Niice Digital Marketing geven concrete tips over hoe ondernemers meer omzet kunnen behalen door het slim inzetten van social media. De avond wordt geopend door wethouder René Hoijtink en ROZ vertelt kort wat zij voor ondernemers kan betekenen.

Er is volop gelegenheid om te netwerken met elkaar. Op de ondernemersmarkt vanaf 21.00 uur kunnen de ondernemers met al hun vragen terecht bij ROZ, de gemeente Oost Gelre, Sociale Dienst Oost Achterhoek, Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, Kapitaal Lokaal en Niice Digital Marketing.

Aanmelden

Deelname is gratis. Aanmelden kan tot en met 18 september via www.rozgroep.nl/oostgelre of bel of e-mail met het ROZ (074 241 5100, info@rozgroep.nl).