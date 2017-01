Mededelingen gemeente Oost Gelre – week 04

Agenda’s

Raadsvergadering

Datum : Donderdag 2 februari 2017 Aanvang : 16.00 uur Locatie : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

Let op: aanvang vergadering: 16.00 uur De raadsvergadering staat in het teken van het werkbezoek dat de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje, aan de gemeente Oost Gelre brengt. 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling agenda 3. Spreekgelegenheid toehoorders 4. Sterk Bestuur · Intergemeentelijke samenwerking · Staat van de lokale democratie en Burgerinitiatieven 5. Relatie provincie/gemeente 6. Sluiting

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

Borculoseweg 53, realiseren extra woning op verdieping (18-1-2017)

Vragender

Winterswijkseweg 71, verbouw woning (16-1-2017)

Lievelde

Scheidingsweg 1, gedeeltelijk vernieuwen woning (18-1-2017)

Heringsaweg nabij nummer 9, jaarlijks tijdelijk plaatsen promotiebord t.b.v. de festivals Mañana Mañana en Zwarte Cross (19-1-2017)

Harreveld

Varsseveldseweg nabij nummer 87, jaarlijks tijdelijk plaatsen promotiebord t.b.v. de festivals Mañana Mañana en Zwarte Cross (19-1-2017)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

Marhulzenpad 4, slopen schuurtje in weiland (17-1-2017)

Schaepmanstraat 46, saneren asbest (18-1-2017)

Lievelde

Scheidingsweg 1, slopen gedeelte woning (18-1-2017)

Lichtenvoorde

Poelhuttersslatdijk 2, slopen woning (18-1-2017)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

Emmasingel 96: aanleg uitweg (18-1-2017)

Lichtenvoorde

Voshuttedijk 3: aanleg uitweg (18-1-2017)

Koningslinde 13, uitbreiden bedrijfshal (19-1-2017)

Bezwaar

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

Dijkstraat 30, plaatsen 2 reclamezuilen (21-1-2017)

Bezwaar

Milieu

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

Dieselstraat 8, melding starten inrichting voor assemblage van picknicktafels, bloembakken en schuttingen (19 januari 2017)

Vragender

Oude Winterswijkseweg 30, melding veranderen inrichting betreffende beëindiging opslag voor dieselolie en verwijderen voersilo (18 januari 2017)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Groenlo

Zuidgang 11, opleggen maatwerkvoorschrift voor het aspect geluid (20 januari 2017)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Bezwaar

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo: 28-01-2017 van 21:30-1:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Snoeihoutverbrandingen

Harreveld

Lindeboomweg 33: 10 m3 (21-1-2017)

Lichtenvoorde

Oude Aaltenseweg 70: 30 m3 (24-1-2017)

Lievelde

Lievelderweg 107: 10 m3 (21-1-2017)

Oostermeenweg 5: 10 m3 (21-1-2017)

Mariënvelde

Nicolaasweg 7a: 10 m3 (19-1-2017)

Zieuwent

Roldersweg 2a: 25 m3 (18-1-2017)

Koolsteeweg 1: 20 m3 (18-1-2017)

Bezwaar

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening Zieuwentseweg 69 Zieuwent”

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een aanpassing van het bestaande bouwvlak binnen de bestemming ‘Bedrijf’ en gedeeltelijke omzetting van deze bestemming naar ‘Wonen’ op het perceel Zieuwentseweg 69 te Zieuwent. Het perceel wordt landschappelijk ingepast.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 27 januari 2017 tot en met 9 maart 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Inwoners > Wonen en leven > Ruimtelijke plannen of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPBUI1513-OW01.

Zienswijze

Procedure 2C en 2-I, van 27 januari 2017 tot en met 9 maart 2017.

Waterberging en visualisatie Groot Hoornwerk

Op 17 januari 2017 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een ontwerpbesluit genomen ten aanzien van de waterberging en visualisatie van het Groot Hoornwerk (gelegen op Laarberg in Groenlo). Dit ontwerpbesluit ligt met ingang van 27 januari 2017 tot 10 maart ter inzage op het gemeentehuis te Lichtenvoorde.

Verordeningen / Beleid

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre

Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre heeft in zijn vergadering van 17 januari 2017 de ‘nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre’ vastgesteld. De ‘nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre’ vastgesteld op 15 december 2015, zijn ingetrokken.

In de nadere regels worden regels gesteld over het opleggen van de bijdrage in de kosten en over het persoonsgebonden budget. De nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2017.

U kunt de volledige tekst van de nadere regels vinden op onze website: www.oostgelre.nl onder bestuur en organisatie – regelgeving.

Nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre

Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre heeft in zijn vergadering van 17 januari 2017 de ‘nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre’ vastgesteld. De ‘nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre’ vastgesteld op 5 januari 2016, zijn ingetrokken.

In de nadere regels worden regels gesteld over het persoonsgebonden budget en gebruikelijke zorg. De nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2017.

U kunt de volledige tekst van de nadere regels vinden op onze website: www.oostgelre.nl onder bestuur en organisatie – regelgeving.