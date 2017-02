Mededelingen gemeente Oost Gelre – week 05

Agenda’s

Raadsvergadering

Datum : Dinsdag 7 februari 2017 Aanvang : 19.30 uur Locatie : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling agenda 3. Spreekgelegenheid toehoorders 4. Actielijst toezeggingen 5. Verslag van de raadsvergadering d.d. 20 december 2016 6. Vragenuur HAMERSTUKKEN 7. Aanvullende regeling IKB m.b.t. werkgeverschap griffie 8. Verlengen subsidieregeling Opplussen woningen 9. Actieplan integratie nieuwkomers 10. Uitbreiding zendtijdvergunning RMC ON in de gemeente Aalten 11. Procedure Omgevingsvisie BESPREEKSTUKKEN 12. Voorbereidingskrediet onderzoek toekomstige onderwijshuisvesting Groenlo 13. Aankoop VION-terrein te Lievelde 14. Stand van zaken Integraal Veiligheidsplan Oost Gelre 15. Ingekomen stukken 16. Rondvraag en sluiting

Wmo-raad Oost Gelre

Datum: maandag 6 februari 2017

Tijd: 19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)

Locatie: Den Diek, lokaal 1 (Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde)

AGENDA

Opening en vaststelling agenda Mededelingen en terugmeldingen Voorstellen nieuwe leden (en PR) Klanttevredenheidsonderzoek Beleidsregels 2017 toelichting door Carola Talen Ingekomen stukken:

Ledenlijst 2017 Verzonden stukken:

geen verzonden stukken Verslag vergadering 12 december 2016 Update memo stand van zaken Jeugd en Wmo Eindevaluatie inloopvoorzieningen PR Rondvraag

Monumentencommissie Oost Gelre

Datum: donderdag 8 februari 2017

Tijd: 19.30 uur

Locatie: Varsseveldseweg 8-10, Lichtenvoorde (school naast gemeentehuis)

Opening Notulen 2 december 2016 Ingekomen stukken en mededelingen Quickscan wederopbouw en tentoonstelling Visie Besselinkschans Sluiting

Cliëntenraad Participatiewet

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

Datum: donderdag 9 februari 2017

Tijd: 19.30 uur

Locatie: gebouw Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (stadhuis) te Groenlo

Agenda

Voortgangsrapportage inzake beleidsvoorbereiding actualisering/aanpassing beleid bijzondere bijstand/minimaregelingen( ter informatie) Voortgang vacature cliëntenraad Vragenlijst bij nieuwsbrief april 2017 (ter informatie) Evaluatie uitgebrachte adviezen 2015/2016 Voorbereiden cliëntencontactdagen Terugkoppeling gesprek met Welzijnsraad Berkelland Mededelingen Uitgaande en ingekomen post Vaststellen verslag 12 januari 2017 Rondvraag/wat verder ter tafel komt Sluiting

Voor de vergadering van 9 februari 2017 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

Kerkstraat 5, realiseren kleinschalig cateringbedrijf (25-1-2017)

Mariënvelde

Scheiddijk 11, plaatsen twee seizoensgebonden wandelkappen (tunnelkassen) (20-1-2017)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

De Woerd 4 en 6, bouwen 2-onder-1 kapwoning (24-1-2017)

Laarberg: kappen (deels in houtwal en deels langs de Ruiterweg) van 12 eiken, 1wilg en 1 berk (i.v.m. gebiedsontwikkeling Laarberg) (25-1-2017)

Lichtenvoorde

Hamelandweg, ter hoogte van de kruising met de Vragenderweg (noord en noordoostzijde van de kruising): het verleggen van een rioolpersleiding. ( 24-1-2017)

Willem Pijperstraat 2, het plaatsen van een overkapping (25-1-2017)

Milieu

Snoeihoutverbrandingen

Harreveld

Rector Hulshofstraat 12: 25 m3 (25-1-2017)

Rector Hulshofstraat 19: 10 m3 (28-1-2017)

Ruimtelijke Ontwikkeling

Voornemen onttrekking openbaarheid

Voornemen tot onttrekking van een deel van de Hollandse Schans, Timptoniusplein (Lievelde) aan de openbaarheid

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat zij voornemens zijn de raad voor te stellen om een deel van de Hollandse Schans (Lievelde) aan de openbaarheid te onttrekken. Dit voornemen ligt vanaf vrijdag 3 februari 2017 ter inzage.

Inzage

Procedure 1, van 3 februari 2017 tot en met 16 maart 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website van de Staatscourant (zoek.officielebekendmakingen.nl).

Zienswijze

Procedure 2C en 2 I, van 3 februari 2017 tot en met 16 maart 2017.

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Lievelde 2015’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerp- bestemmingsplan met ingang van 3 februari 2017 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Op onderstaande kaart is de begrenzing van het plangebied aangegeven.

Inzage

Procedure 1, van 3 februari 2017 tot en met 16 maart 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Inwoners > Wonen en leven > Ruimtelijke plannen of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan is bekend als NL.IMRO.1586.BPLIE1000-OW01.

Zienswijze

Procedure 2C en 2 II, van 3 februari 2017 tot en met 16 maart 2017.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning woning Poelhuttersslatdijk 2 Lichtenvoorde’

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen en handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. De omgevingsvergunning voorziet in een nieuwbouw van een woning na sloop van de bestaande woning aan de Poelhuttersslatdijk 2 te Lichtenvoorde.

Inzage

Procedure 1, van 3 februari 2017 t/m 16 maart 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.PBBUI1512-OW01.

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 3 februari 2017 t/m 16 maart 2017.





Evenementen

Groenlo

Koerboom 7a, paasmarkt met kinderactiviteiten op 16 april 2017 (25-1-2017)

Verkeersmaatregelen

Afsluiting van de Wheme in Groenlo

In verband met de bouwwerkzaamheden van het nieuwe cultureel centrum in Groenlo wordt de Wheme, tussen de Mattelierstraat en het parkeerterrein Wheme afgesloten in de volgende perioden: 2 t/m 17 februari 2017.

Drank- en horecawet

Groenlo

Lepelstraat 2, uitoefenen (drank- en horecavergunning) en exploiteren (exploitatievergunning) horecabedrijf Café De Bolle (24-1-2017)

Lichtenvoorde

Markt 3a, uitoefenen (drank- en horecavergunning) en exploiteren (exploitatievergunning) horecabedrijf Drank- en spijslokaal Markant (26-1-2017)