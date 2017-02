Mededelingen gemeente OG week 07

Agenda’s

Raadscommissie

Datum : Dinsdag 21 februari 2017 Aanvang : 19.30 uur Locatie : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling agenda 3. Actielijst toezeggingen raadscommissie d.d. 24 januari 2017 4. Vragenuur 5. Actieve informatieplicht 6. Informatie m.b.t. bestuurlijke aangelegenheden van de Regio Achterhoek 7. Informatie m.b.t. de voortgang van de decentralisaties 8. Stukken ter kennisname aan de raad DEBATTEREN 9. Addendum Verordening Stimuleringslening non-profit organisaties Oost Gelre 10. Bestemmingsplan ‘Woonwijken Lichtenvoorde, herziening Mozartstraat 26 te Lichtenvoorde’ 11. Bestemmingsplan ‘Centrum Groenlo, herziening 2016, Houtwal 34-40 te Groenlo’ 12. Bestemmingsplan ‘Buitengebied, tweede bedrijfswoning Klaverdijk 5 te Groenlo’ INFORMEREN 13. Programma Lichtenvoorde 14. Zerobased begroting 2017-2021 VNOG 15. Uitgangspuntennota 2018 GGD NOG 16. Beeldkwaliteit openbaar groen BESPREKEN 17. Nieuwvestigingen intensieve veehouderij in landbouwontwikkelingsgebied 18. Rondvraag en sluiting

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen raadscommissies > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda’s.

Inspreken commissievergadering

Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering? Kijkt u dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie> Gemeenteraad > Inspreken commissies. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

Van Limburg Styrumstraat 49, realisleren pedicuresalon en aanbrengen reclame (7-2-2017)

Lichtenvoorde

Lakendijk 1, verbouw boerderij (10-2-2017)

Lievelde

Avinkweg 5, realiseren springtuin voor hippische activiteiten (10-2-2017)

Zieuwent

Wilgendijk 1, aanleg hopveld (6-2-2017)

De Waareise, aanleg wadi (8-2-2017)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen

Vragender

Kapelweg 34, bouw wagenloods (10-2-2017)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Vragender

Pastoor Scheepersstraat 49, slopen schuur (6-2-2017)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Harreveld

Kerkstraat 20a, herbestemmen woonfunctie (6-2-2017)

Nabij Varsseveldseweg 87, jaarlijks tijdelijk plaatsen promotiebord t.b.v. festivals MañanaMañana en Zwarte Cross (3-2-2017)

Lievelde

Nabij Heringsaweg 9, jaarlijks tijdelijk plaatsen promotiebord t.b.v. festivals MañanaMañana en Zwarte Cross (3-2-2017)

Vragender

Vosdijk 10a, verbouw woonhuis (6-2-2017)

Zieuwent

De Haare 21, uitbreiden berging (8-2-2017)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Milieu

Binnengekomen melding milieu

Vragender

Kapelweg 34, het veranderen van de inrichting (4-1-2017)

Geaccepteerde melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Lichtenvoorde

Albert Schweitzerstraat 29, voor het veranderen van de inrichting (7-2-2017)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

Nicolaas Beetsstraat 30: 10 m3 (8-2-2017)

Lievelde

Oude Groenloseweg/Nieuwendijk: 10 m3 (9-2-2017)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning Nieuwe woning Nieuwstad 9 te Groenlo’ en beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst.

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de aanvraag om omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan de Nieuwstad 9 te Groenlo met ingang van 17 februari 2017 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en bouwen en voorziet in de bouw van een woning op het perceel Nieuwstad 9 te Groenlo.

Een zakelijke beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Inzage

Procedure 2, van 17 februari tot en met 30 maart 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 17 februari tot en met 30 maart 2017. Deze mogelijkheid geldt alleen voor het ontwerpbesluit en niet voor de overeenkomst.





Evenementen

Harreveld

Carnavalsvereniging ‘De Zandbieters’, organiseren carnaval van 24 t/m 27 februari 2017 in Harreveld, met o.a. een carnavalsoptocht op 26 februari 2017 en een collecte gedurende die optocht (9-2-2017)

Lichtenvoorde

concert van de Koninklijke Marinierskapel, ter viering van het 50 jarig jubileum van Muziekvereniging St. Agatha, in de Hamalandhal op 17 februari 2017 (14-2-2017)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Lichtenvoorde

Bleekwal, reserveren parkeervak als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (14-2-2017)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Afsluiting van de Oude Winterswijkseweg in Groenlo

In verband met het plaatsen van de nieuwe fietsbrug in het fietspad van de Oude Winterswijkseweg in Groenlo wordt de Oude Winterswijkseweg, tussen de Zwolseweg en Meddoseweg op dinsdag 21 februari 2017 afgesloten. De fietsers en wandelaars kunnen erlangs.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Overige vergunningen en ontheffingen

Lichtenvoorde

Drank- en Spijslokaal Markant, plaatsen terras t.h.v. Markt 3a (9-2-2017)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

