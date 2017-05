Mededelingen gemeente Oost Gelre week 17

Agenda’s

X 17

Raadsvergadering

Datum : Dinsdag 2 mei 2017 Aanvang : 19.30 uur Locatie : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling agenda 3. Spreekgelegenheid toehoorders 4. Actielijst toezeggingen 5. Verslag van de raadsvergadering d.d. 4 april 2017 6. Vragenuur BESPREEKSTUKKEN 7. Verevening Jeugdzorg 2017 8. Inrichtingsplan Werken Binnen 9. Kadernota 2018-2021 Oost Gelre 10. Ingekomen stukken 11. Rondvraag en sluiting

Behandelen agendapunten

Als tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

Ruurloseweg 13, tijdelijk wijzigen gebruik t.b.v. Kinderdagverblijf Pindakaas (14-4-2017)

Elshofweg 6, bouwen 21 recreatiewoningen op Marveld (21-4-2017)

Harreveld

Korenbloemstraat 14, uitbreiden tuinhuis en plaatsen zonnepanelen in weiland (21-7-2017)

Lichtenvoorde

Hof van St. Eloy, kavel 6, bouwen woonhuis (15-4-2017)

Lievelde

Besselinkschans, gebruiken gronden t.b.v. Zwarte Cross (13-3-2017)

Engelse Schans en aanliggend hondentrainterrein, gebruiken gronden voor dancefestival op 26 augustus 2017 (7-4-2017)

Eimersweg 3, afwijken bestemmingsplan t.b.v. streekproductmarkten (21-7-2017)

Vragender

Meddoseweg 5, uitbreiden varkensstal (21-4-2017)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Harreveld

Nicolaasweg 1, gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning, betreffende verbouwen achterhuis (12 april 2017)

Verleende omgevingsvergunningen

Harreveld

Kroosdijk 5a, gebruik woning als plattelandswoning (21-7-2017)

Lichtenvoorde

Albert Schweitzerstraat 29, aanbrengen nieuwe gevelplaat voorgevel pand (14-4-2017)

Milieu

Binnengekomen melding Activiteitenbesluit milieu

Lievelde

Koolmansdijk 4, veranderen inrichting (wijzigen aantal dieren, bouwen overdekte paardenbak met paardenstalling) (30-1-2017)

Voornemen verlenen vergunning

Groenlo

Oude Borculoseweg 7, veranderen inrichting en verrichten handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Inzage

Procedure 1, van 28-4-2017 tot 9-6-2017

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit

Groenlo

Noordgang 12-14, nieuwbouw productiehal en kantoorgebouw (21-4-2017)

Lievelde

Gasteveldsdijk 8, veranderen inrichting (05-04-2017)

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

Oude Klaverdijk: 4 m3 (19-4-2017)

Oude Papendijk 4: 3 m3 (22-4-2017)

Harreveld

Aagtemanweg 4: 50 m3 (15-4-2017)

Lichtenvoorde

Zieuwentseweg 30b: 10 m3 (21-4-2017

Zieuwent

Rouwhorsterdijk 11: 30 m3 (15-4-2017)

Ruimtelijke Ontwikkeling

Vastgestelde wijzigingsplannen

Vastgesteld wijzigingsplan “Wijziging Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Zuid”

Het wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ in de bestemming ‘Bedrijventerrein’. In het bestemmingsplan ‘Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Zuid’ is een wijzigingsbevoegdheid die deze wijziging van bestemming mogelijk maakt als is aangetoond dat de gunstige staat van instandhouding van de steenuil is gewaarborgd. Dit wordt aangetoond met dit wijzigingsplan. Het gaat om een perceel dat op het bedrijventerrein is gelegen.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer heeft met de gemeente een overeenkomst afgesloten.

Inzage

Procedure 1, van 28 april tot en met 8 juni 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

Beroep

Procedure 4B, van 28 april tot en met 8 juni 2017.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning functieverandering Oude Aaltenseweg 70, 70a Lichtenvoorde’

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen en handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. De omgevingsvergunning voorziet in nieuwbouw van een drietal woningen na sloop van de bestaande bedrijfsbebouwing aan de Oude Aaltenseweg 70, 70a te Lichtenvoorde.

Inzage

Procedure 1, van 28 april 2017 t/m 8 juni 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.PBBUI1513-OW01.

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 28 april 2017 t/m 8 juni 2017.

Evenementen

Groenlo

Groenlo Vestingstad Promotion, houden Vesting Vrijmarkt op 27 april 2017 in CC De Bron, Buitenschans 1 (21-4-2017)

Straatontbijt naast de AH in de Walstraat op 11 juni 2017 (25-4-2017)

Lichtenvoorde

Muziekevenement Qmusic (foute party) in Hamalandhal (Van der Meer de Walcherenstraat 3) op 29 april 2017 (20-4-2017)

Buurtfeest Lariksstaat op 8 juli 2017 (20-4-2017)

Buurtfeest in speeltuin Kindervreugd aan de Gebr. Ketteringstraat op 26 augustus 2017 (22-4-2017)

Lievelde

Kaasboerderij Weenink, streekproducten-/voorjaarsmarkt op 5 juni 2017 op terrein aan de Eimersweg 3 (19-4-2017)

Verkeersmaatregelen

Lichtenvoorde: Koningsdagfestiviteiten op 26 en 27 april 2017

In verband met Koningsdag-festiviteiten worden verschillende verkeersmaatregelen genomen, o.a. de afsluiting van 26 april, 18.00 uur, tot 28 april, 1.00 uur, van de Markt en omliggende straten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Verordeningen / Beleid

Welstandsbeleid Oost Gelre

De gemeenteraad heeft voor de gemeente Oost Gelre vernieuwd welstandsbeleid vastgesteld (gelet op artikel 12 woningwet). Het welstandsbeleid biedt (handvatten) voor burgers, ondernemers en gemeente om samen aan de slag te gaan bij nieuwe ruimtelijke initiatieven.

Het welstandsbeleid vormt het formele toetsingskader voor de esthetica van verbouw en nieuwbouw van gebouwen in Oost Gelre. Het beleid treedt op 28 april in werking en is in te zien op www.oostgelre.nl > Beleidsnota’s en beleidsregels > onder het kopje Volkshuisvesting en bouwzaken.