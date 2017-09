Mededelingen gemeente Oost Gelre week 37

X 33

Agenda’s

Gemeenteraad

Datum : Dinsdag 19 september 2017

Aanvang : 19.30 uur

Locatie : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Cursus ‘Politiek Actief’

4. Spreekgelegenheid toehoorders

5. Actielijst toezeggingen

6. Verslag van de raadsvergadering d.d. 27 juni 2017

7. Vragenuur

HAMERSTUKKEN

8. Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Zieuwentseweg 69 te Zieuwent’

9. Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Kapelweg 34 te Vragender’

10. Arbeidsvoorwaardelijke besluiten m.b.t. werkgeverschap griffie

BESPREEKSTUKKEN

11. Haalbaarheidsscan Sportboulevard Lichtenvoorde

12. Quickscan scenario’s binnensportvoorzieningen Groenlo

13. Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Oude Papendijk 4 te Groenlo’

14. Ingekomen stukken

15. Rondvraag en sluiting

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda.

Inspreken raadsvergadering

Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering? Kijk dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Inspreken burgers bij raadsvergadering. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

Behandelen agendapunten

Als tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

Raadsvergadering live op beeld te volgen via internet

De raadsvergadering kunt u live volgen via onze website. Klik voor een live beeldverslag op https://oost-gelre.raadsinformatie.nl/live. Na afloop kunt u het videoverslag van de vergadering terugvinden op ons internet. Daarbij kunt u per onderwerp of spreker fragmenten terugzien en -luisteren.

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

• Gasthuisstraat 4, bouwen woonhuis (5-9-2017)

• Zwolseweg 7, vergroten werktuigenberging (5-9-2017)

• Noordgang 12 en 14, realiseren buitenvoorzieningen, waaronder silo’s (8-9-2017)

Lichtenvoorde

• Mercatorstraat 41, tijdelijk plaatsen wifi-mast (5-9-2017)

• Vragenderweg 58a, uitbreiden woonhuis (6-9-2017)

Lievelde

• Lievelderweg 105, vervangen kozijnen en keimen gevel (5-9-2017)

Vragender

• Schaarweg 2a, wijzigen agrarisch bedrijf (6-9-2017)

• Kapelweg 34, bouwen wagenloods (10-9-2017)

Harreveld

• De Riette 6, plaatsen dakkapel (6-9-2017)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lievelde

• Koolmansdijk 14, verwijderen asbest (8-9-2017)

Groenlo

• Boerijendijk 12, verwijderen asbest (8-9-2017)

Lichtenvoorde

• Meester Kuijpersplein 3, verwijderen asbest dakbeschot (7-9-2017)

• Uranus 11, verwijderen asbest (8-9-2017)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Vragender

• Schaarweg 2a, wijzigen agrarisch bedrijf (6-9-2017)

Verlengen beslistermijn (verdagen)

Groenlo

• Gasthuisstraat 4, bouwen woning (verlengd tot 24-10-2017)

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

• Voshuttedijk 6, bouwen woning met bijbehorende bouwwerken (6-9-2017)

Lievelde

• Kloosterstraat 5, plaatsen ketelhuis (8-9-2017)

Zieuwent

• Zegendijk 18, afwijken van bestemmingsplan om voormalige bedrijfswoning te gebruiken als plattelandswoning (7-9-17)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Zieuwent

• Dorpsstraat 38, intrekken omgevingsvergunning voor bouwen 5 woningen (6 september 2017)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Milieu

Snoeihoutverbrandingen

Lichtenvoorde

• Oude Aaltenseweg 41: 5 m3 (7-9-2017)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ruimtelijke Ontwikkeling

Besluit omgevingsvergunning

‘Omgevingsvergunning realisatie springtuin Avinkweg 5 Lievelde’ en beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst.

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing voor de realisatie van een springtuin aan de Avinkweg 5 te Lievelde is verleend. Het besluit ligt met ingang van 18 september 2017 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, bouwen en voor het uitvoeren van werk of werkzaamheden voor het uitvoeren van werk of werkzaamheden en voorziet in de realisatie van een springtuin aan de Avinkweg 5 te Lievelde. Bij de bestaande paardenhouderij met binnenhal en buitenpiste wordt een bestaand weiland als springtuin ingericht ten behoeve van hippische activiteiten.

Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal. Een zakelijke beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Inzage

Procedure 1, van 18 september tot en met 29 oktober, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plannummer is NL.IMRO.1586.PBBBUI1516-VG01.

Beroep

Procedure 4A van 19 september 2017 tot en met 30 oktober 2017, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij het college kenbaar te maken, tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep kunnen instellen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na terinzage leggen van dit besluit. De beroepstermijn start dus op 19 september 2017. Beroep kan ook worden ingesteld tegen delen van de omgevingsvergunning die ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd zijn vastgesteld.

Anterieure overeenkomst

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Avinkweg 5 te Lievelde

Partijen:

• Gemeente Oost Gelre, hierna te noemen “gemeente”

• Mevrouw E.H.M. Wolterinck-Reukers, namens Stichting manege Groenlo, hierna te noemen “initiatiefnemer”

Datum overeenkomst: 17 augustus 2017

Projectinhoud

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om medewerking te verlenen aan de realisatie van een springtuin voor paarden aan de Avinkweg 5 te Lievelde.

Locatie

De herziening van het bestemmingsplan die bedoeld is voor het plan van verzoeker bestaat uit het perceel bekend als gemeente Lichtenvoorde, sectie P, nummer 817 en kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie P, nummer 213 (deels).

Hoofdlijnen overeenkomst

• Gemeente zal zich inspannen om de benodigde bestemmingsplanprocedure te doorlopen; uitgangspunt is dat initiatiefnemer de plankosten voor de bestemmingsplanprocedure zal uitbetalen;

• Eventuele planschade, welke voortkomt uit de herziening van het bestemmingsplan voor de genoemde percelen komt voor rekening van initiatiefnemer;

• In het plan is meegenomen dat initiatiefnemer het te ontwikkelen perceel landschappelijk inpast door middel van een erfinrichtingsplan.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Evenementen

Groenlo

• Buurtfeest op grasveldje tegenover Garstenveld 17-19 op 23 september 2017 (7-9-2017)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Afdeling Publiek en Bestuur

Besluit Vertrokken naar buitenland

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit: Naam betrokkene:

08 september 2017 De heer F.A. Huirne, Weijenborgerdijk 27, Lichtenvoorde

De heer J.J.F. Valorian, Kerkstraat 51, Harreveld

De heer M.S. Noruzi, Kerkstraat 51, Harreveld

De heer L. Ouali, Blikslager 14, Groenlo

Aanwijzen toezichthouder

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben besloten de heer S. Izaks aan te wijzen als toezichthouder volgens de Algemene wet bestuursrecht. De heer Izaks is tevens bevoegd om op te treden als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).

Het besluit kunt u inzien op het gemeentehuis en treedt op het moment van publicatie in werking. Voor vragen kunt u contact opnemen met Hans Schuthof, medewerker afdeling Publiek en Bestuur, telefoonnummer (0544) 39 35 44.