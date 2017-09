Mededelingen gemeente Oost Gelre week 38

X 7

Agenda’s

Wmo-raad Oost Gelre

Datum: maandag 2 oktober 2017

Tijd: 19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)

Locatie: Trouwzaal gemeentehuis Lichtenvoorde

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda

2. Discussie uitvoering lokaal jeugd en gezondheidsbeleid

3. Verslag vergadering 4 september 2017

4. Mededelingen en terugmeldingen

5. Verzonden stukken:

a. advies Klant tevredenheidsonderzoek

b. advies Regiovisie Sociaal Domein

6. Ingekomen stukken: reactie advies Klant tevredenheidsonderzoek

7. P.R.

8. Rondvraag

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

• Halve Maanweg ongenummerd, bouw dierenverblijf in dierenpark (14-9-2017)

• Lepelstraat 2-4, realiseren 2 toeristenkamers en gezamenlijke ruimte (16-9-2017)

• Kuyperstraat 1, plaatsen overkapping (14-9-2017)

Zieuwent

• Rouwhorsterdijk 7, bouwen bijgebouw (16-9-2017)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

• Bevrijdingslaan 33-51, saneren asbest uit woningen (14-9-2017)

Lichtenvoorde

• Schatbergstraat 67, saneren asbest dakbeschot (11-9-2017)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Vragender

• Schaarweg 2a, wijzigen agrarisch bedrijf (6-9-2017)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

• Borculoseweg 35, aanleg uitweg (13-9-2017)

Harreveld

• Harreveldseweg 5, wijzigen bedrijfswoning naar plattelandswoning (12-9-2017)

Lichtenvoorde

• Meidoornstraat 5, verbreden bestaande uitweg (13-9-2017)

• Raadhuisstraat 2, legaliseren carport, pergola, tuinmuren, kas, kippenhok, poort (12-9-2017)

Lievelde

• Koolmansdijk ongenummerd, afplaggen perceel t.b.v. natuurontwikkeling (14-9-2017)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Milieu

Verleende omgevingsvergunning Milieu

Groenlo

• Oude Borculoseweg 7a, veranderen inrichting en verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Beroep

Procedure 4A is van toepassing (van 20 september tot en met 31 oktober 2017)

Ruimtelijke Ontwikkeling

Omgevingsvergunning functieverandering

‘Omgevingsvergunning functieverandering de Witte Rieteweg 30b Mariënvelde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning fase 1 voor de activiteit ‘handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in functiewijziging van agrarisch naar wonen waarbij na sloop van de aanwezige bedrijfsgebouwen een nieuwe woning mag worden gebouwd op het perceel De Witte Rieteweg 30b te Mariënvelde. Voor het bouwplan wordt een omgevingsvergunning fase 2 aangevraagd.

Het besluit ligt met ingang van 25 september 2017 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal. Een zakelijke beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Inzage

Procedure 1, van 25 september 2017 tot en met 5 november 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plannummer is NL.IMRO.1586.PBBUI1518-VG01.

Beroep

Procedure 4A van 26 september 2017 tot en met 6 november 2017.

Anterieure overeenkomst

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Partijen

• Gemeente Oost Gelre, hierna te noemen “gemeente”

• De heer J.F. Janssen, hierna te noemen “initiatiefnemer”

Datum overeenkomst: 13 september 2017

Projectinhoud

Initiatiefnemer heeft een verzoek om omgevingsvergunning fase 1 ingediend bij de gemeente om medewerking te verlenen aan functieverandering van agrarisch naar wonen waarbij de bouw van een woning wordt mogelijk gemaakt na sloop van de agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel de Witte Rieteweg 30b te Mariënvelde.

Locatie

De omgevingsvergunning Wabo fase 1 die bedoeld is voor het plan van verzoeker bestaat uit het perceel bekend als gemeente Lichtenvoorde, sectie W, nummer 22, sectie V, nummer 781 en 782.

Hoofdlijnen overeenkomst

• Gemeente zal zich inspannen om de benodigde procedure te doorlopen; uitgangspunt is dat initiatiefnemer de plankosten voor de planprocedure zal uitbetalen;

• Verplichting tot sloop en verwijdering van agrarische bebouwing;

• Eventuele planschade, welke voortkomt uit de procedure om omgevingsvergunning voor de genoemde percelen, komt voor rekening van initiatiefnemer;

• In het plan is meegenomen dat initiatiefnemer het te ontwikkelen perceel landschappelijk inpast door middel van een inrichtingsplan.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Evenementen

Lichtenvoorde

• HooilandRun (hardloopwedstrijd) 24 september 2017 van 10.00 tot 13.00 uur met als start- en eindpunt wijkgebouw de Schoppe op 24 september 2017 van 10.00 tot 13.00 uur (19-9-2017)

Lievelde

• Naoberdagen op 23 en 24 september van 10.00-18.00 uur op het terrein van Erve Kots aan de Eimersweg 4 in (plaatsen van o.a. kramen, tappunten, podia, tokkelbaan en andere obstakels, het ten gehore horen brengen van (live)muziek (14-9-2017)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Groenlo: Open Zondag 24 september 2017

Vanwege de Open Zondag worden van 9.00-19.00 uur de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Overige vergunningen en ontheffingen

Oost Gelre

• Duchenne Parent Project, houden collecte van 16 t/m 21 oktober 2017 (13-9-2017)

• plaatsen van driehoeksborden van 9 t/m 25 september 2017 t.b.v. evenement Naoberdagen bij Erve Kots op 23 en 24 september 2017 (14-9-2017)

• Cogas Kabel Infra Buitengebied B.V., ophangen spandoeken nabij invalswegen kleine kernen van 16 t/m 29 september 2017 en 2 t/m 16 oktober 2017 (16-9-2017)

Lichtenvoorde

• Harmonie en Drumband St. Caecilia, organiseren loterij, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de aanschaf van instrumenten en uniformen, met lotenverkoop van 16 oktober t/m 11 november 2017, en prijsbepaling op 11 november 2017 (13-9-2017)

Lievelde

• Beusink Recreatie, ontheffing voortbrengen geluid op 6 oktober 2017 van 16.00-24.00 uur (14-9-2017)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Publiek en bestuur

Bestuursdwangbesluit

Lichtenvoorde

• Paulus Potterstraat: afslepen aanhanger. De aanhanger wordt bewaard tot 21 december 2017. De aanhanger is door de eigenaar af te halen tegen betaling van gemaakte kosten. Meer informatie: Serviceteam, telefoon: (0544) 39 35 35.

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing met ingang van 21 september 2017