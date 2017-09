Mededelingen gemeente Oost Gelre week 39

Agenda’s

Raadscommissie

Datum : Dinsdag 3 oktober 2017

Aanvang : 19.30 uur

Locatie : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

Opening en mededelingen Vaststelling agenda Actielijst toezeggingen raadscommissie d.d. 5 september 2017 Vragenuur Actieve informatieplicht Informatie m.b.t. bestuurlijke aangelegenheden van de Regio Achterhoek Informatie m.b.t. de voortgang van de decentralisaties Stukken ter kennisname aan de raad

DEBATTEREN

Instellen reclamebelasting centrum Lichtenvoorde Afsluiting kruispunt Zieuwentseweg / N18 Stedenbouwkundigevisie Brouwhuizen

BESPREKEN

Groencontainers bij appartementencomplexen Rondvraag en sluiting

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

Ruurloseweg 60a, wijzigen raamindeling voorzijde woning (21-9-2017)

Eschweg 17, verbouwen en uitbreiden woonhuis (22-9-2017)

Eibergseweg 30, plaatsen dakkapel (23-9-2017)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

Julianastraat 1, verwijderen asbest (20-9-2017)

Groenlo

Ruurloseweg 4, slopen schuur en saneren asbest (18-9-2017)

Rembrandtstraat 8, saneren asbest (19-9-2017)

Rembrandtstraat 10, saneren asbest (20-9-2017)

Oude Banningweg 10, slopen kantoor (22-9-2017)

Lievelde

Lievelderweg 137, verwijderen asbest (21-9-2017)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

Gasthuisstraat 4, bouwen woning (19-9-2017)

Lichtenvoorde

Varsseveldseweg 40, vervangen dakkapel (22-9-2017)

Varsseveldseweg 42, vervangen dakkapel (22-9-2017)

Lievelde

Lievelderweg 105, wijzigen voorgevel woning en bouwen carport (19-9-2017)

Oostermeenweg 4, verbreden uitweg (20-9-2017)

Mariënvelde

Zompweg 1a, tijdelijk plaatsen woonunit (19-9-2017)

Milieu

Snoeihoutverbrandingen

Harreveld

Harreveldseweg 4: 15 m3 (20-9-2017)

Ruimtelijke Ontwikkeling

Vastgestelde bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied herziening Oude Papendijk 4 Groenlo”

De gemeenteraad heeft op 19 september 2017 het bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Oude Papendijk 4 Groenlo’ vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in vervorming van het agrarisch bouwvlak voor de bouw van een stal met luchtwasser aan de Oude Papendijk 4 te Groenlo.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal. Een zakelijke beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Inzage

Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 29 september 2017 t/m 9 november 2017. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.BPBUI1517-VG01.

Beroep

Procedure 4B van 29 september 2017 t/m 9 november 2017, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.





Evenementen

Harreveld

‘Harreveld presenteert’ op 30 september 2017 (23-9-2017)

Lichtenvoorde

Stichting Zomermarkt, organiseren ‘Proef Lichtenvoorde’ bestaande uit verschillende activiteiten op 28 en 30 september en 1 oktober 2017 (26-09-2017)

Mariënvelde

Regio Achterhoek, organiseren bijeenkomst (Achterhoekse Toekomst Toer) in de BMV aan de Waalderweg 7 op 2 oktober 2017 (26-9-2017)

Vragender

Gunnewick Mengvoeders B.V., organiseren open dagen op 30 september en 1 oktober 2017 (23-9-2017)

Verkeersmaatregelen

Kanonsloop Groenlo 1 oktober 2017

Vanwege de Kanonsloop worden op 1 oktober 2017 tussen 10.00 en 15.00 uur (gedeelten van) de Wheme, Maliebaan, Eibergseweg, Nieuwstraat en Halve Maanweg afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers en aanwonenden.

Keifestival Lichtenvoorde 28/29 oktober 2017

Vanwege het jaarlijkse Keifestival worden van 28 oktober 2017, 14.00 uur, tot 29 oktober 2017, 15.00 uur, de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Overige vergunningen en ontheffingen

Lichtenvoorde

Stichting Zomermarkt, ophangen enkele spandoeken en plaatsen driehoeksborden ter promotie van het evenement ‘Proef Lichtenvoorde’ (26-9-2017)

Publiek en bestuur

Bestuursdwangbesluit

Lichtenvoorde

Paulus Potterstraat: afslepen aanhanger. De aanhanger wordt bewaard tot 21 december 2017. De aanhanger is door de eigenaar af te halen tegen betaling van gemaakte kosten. Meer informatie: Serviceteam, telefoon: (0544) 39 35 35 (21-9-2017)

