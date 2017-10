Mededelingen gemeente Oost Gelre week 40

Agenda’s

X 45

Cliëntenraad Participatiewet

Openbare bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

Datum: donderdag 12 oktober 2017

Tijd: 19.30 uur

Locatie: gebouw Sociale Dienst Oost Achterhoek,

Kevelderstraat 1 (stadhuis) te Groenlo

Agenda

Opening Voortgang Werkgroep Evaluatie Resultaten Adviezen CR 2015 en 2016 Evaluatie uitvoering cliëntencontactdagen Vaststellen Begroting 2019 Voortgang m.b.t. vacature voor een cliëntenraadslid Toelichting SDOA inzake aanpassing minima en bijzondere bijstandsbeleid Toelichting SDOA concept beleidsplan schuldhulpverlening Jaarrapportage SDOA 2016(informatief) Uitvoering enquête jongvolwassenen Mededelingen Uitgaande en ingekomen post Vaststellen verslag 14 september 2017 Rondvraag/wat verder ter tafel komt Sluiting

Voor de vergadering van 14 september 2017 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.

Correspondentieadres: Postbus 109, 7140 AC Groenlo, tel: (0544) 47 42 00.

E-mail: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

Achter Stationsweg 11, tijdelijk plaatsen doorwerktent (29-9-2017)

Harreveld

Rector Hulshofstraat 5, bouwen dakkapel (28-9-2017)

Aagtemanweg 2, realiseren paardenopvang (29-9-2017)

Rector Hulshofstraat 6, splitsen vml. boerderij (30-9-2017)

Lichtenvoorde

Zieuwentseweg 28b, verwijderen asbest (28-9-2017)

Zieuwentseweg 30, verwijderen asbest (28-92017)

Mariënvelde

Zompweg 1, omzetten bedrijfswoning plattelandswoning (28-9-2017)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lievelde

Europaweg 40, verwijderen asbest (29-9-2017)

Mariënvelde

Zompweg 1a, verwijderen asbest dakplaten (29-9-2017)

Vragender

De Veurden 4, verwijderen asbest (26-9-2017)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning (ter inzage)

Vragender

Meekesweg 10, uitbreiden ligboxenstal (met vvgb)

Inzage

Procedure 1, van 6-10-2017 t/m16-11-2017

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 6-10-2017 t/m 16-11-2017

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

Industrieweg 17b / Marhulzenweg 26, wijzigen voorgevel en plaatsen overkapping (27-9-2017)

Zwolseweg 7, vergroten werktuigenberging (21-9-2017)

Kuyperstraat 1, bouwen terrasoverkapping (28-9-2017)

Harreveld

De Riette 6, bouwen dakkapel (29-9-2017)

Lichtenvoorde

Vragenderweg 58a, vergroten woning (28-9-2017)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Omgevingsvergunningvrij

Groenlo

Eibergseweg 30, bouwen dakkapel (28-9-2017)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Milieu

Binnengekomen melding voor een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Lichtenvoorde

Poelhuttersslatdijk 2, melding voor aanleg gesloten bodemenergiesysteem (26 september 2017)

Hieraan zijn algemene voorschriften en maatregelen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorschriften en maatregelen richten zich op de bescherming van het milieu.

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

Boschlaan 20, melding veranderen inrichting (21 september 2017)

Groenlo

Boerijendijk 14, melding veranderen inrichting, in hoofdzaak op het wijzigen stalsysteem voor het huisvesten van melkrundvee binnen de inrichting (19 september 2017)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening De Riette 2 Harreveld”

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming Sport naar Wonen ten behoeve van de aanwezige bedrijfswoning. De bedrijfsmatige activiteiten op het perceel zijn beëindigd

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 6 oktober 2017 tot en met 16 november 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Inwoners > Wonen en leven > Ruimtelijke plannen of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPBUI1519-OW01.

Zienswijze

Procedure 2C en 2-I, van 6 oktober 2017 tot en met 16 november 2017

Vastgestelde bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied herziening Kapelweg 34 Vragender”

De gemeenteraad heeft op 19 september 2017 het bestemmingsplan “Buitengebied herziening Kapelweg 34 Vragender” vastgesteld, voor aanpassing van het bouwvlak waarna er de mogelijkheid is om een werktuigenberging op te richten ten behoeve van het aanwezige materieel.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Bij bovengenoemd bestemmingsplan is, indien nodig, met de gemeente een overeenkomst afgesloten waardoor geen exploitatieplan is vastgesteld.

Inzage

Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 6 oktober t/m 16 november 2017. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.BPBUI1515-VG01.

Beroep

Procedure 4B van 6 oktober 2017 t/m 16 november 2017, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied herziening Zieuwentseweg 69 te Zieuwent”

De gemeenteraad heeft op 19 september 2017 het bestemmingsplan “Buitengebied herziening Zieuwent” vastgesteld, voor aanpassing van het bouwvlak waarna er de mogelijkheid is om een nieuwe werkplaats op ter richten.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Bij bovengenoemd bestemmingsplan is, indien nodig, met de gemeente een overeenkomst afgesloten waardoor geen exploitatieplan is vastgesteld.

Inzage

Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 6 oktober t/m 16 november 2017. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.BPBUI1513-VG01.

Beroep

Procedure 4B van 6 oktober 2017 t/m 16 november 2017, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.





Evenementen

Lievelde

Basisschool Antonius, organiseren ANWB-streetwise in de Franse Schans op 12 oktober 2017 (27-9-2017)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing