Mededelingen Gemeente Oost Gelre week 41

Raadsvergadering

Datum : Dinsdag 17 oktober 2017 Aanvang : 19.30 uur Locatie : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling agenda 3. Spreekgelegenheid toehoorders 4. Actielijst toezeggingen 5. Verslag van de raadsvergadering d.d. 19 september 2017 6. Vragenuur HAMERSTUKKEN 7. Instellen reclamebelasting centrum Lichtenvoorde 8. Stedenbouwkundige visie Brouwhuizen BESPREEKSTUKKEN 9. Afsluiting kruispunt Zieuwentseweg / N18 10. Eindrapport rekenkamercommissie Onderzoek gronduitgifte gemeente Oost Gelre 11. Rapportage Verplaatsingsreductie wooncontingenten Oost Gelre 12. Ingekomen stukken 13. Rondvraag en sluiting

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

Bolwerk 9, bouw bedrijfshal (4-10-2017)

De Woerd kavel 11, bouw woning (6-10-2017)

Lichtenvoorde

Middachtenstraat 49, bouw carport/tuinberging (3-10-2017)

Potgieterstraat 1, legaliseren schutting/pergola (4-10-2017)

Plataanstraat 3, bouw dakkapel (4-10-2017)

Lievelderweg 45, bouw kapschuur (5-10-2017)

Rentenierstraat 29, plaatsen dakopbouw (6-10-2017)

Vragender

Kapelweg 34, bouw wagenloods met kantine, kantoren en sanitaire voorzieningen (8-10-2017)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

Bolwerk 9, bouw bedrijfshal (intrekken vergunningaanvraag van 17-5-2017) (4-10-2017)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

Plataanstraat 3, plaatsen dakkapel (4-10-2017)

Populierenstraat 1, legaliseren erfafscheiding (4-10-2017)

Vragender

Kapelweg 34, verwijderen asbest golfplaten (4-10-2017)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

Perceel achter Stationslaan 11, tijdelijk plaatsen rondboogtent tot uiterlijk 3 oktober 2019 (4-10-2017)

Ph. Roveniusstraat 2, brandveilig gebruiken KDV Pindakaas (6-10-2017)

Halve Maanweg ongenummerd, bouw dierenverblijf in dierenpark (9-10-2017)

Zieuwent

Kevelderstraat, kap 4 essen (5-10-2017)

Voornemen verlenen omgevingsvergunning

Groenlo

Zwolseweg 15, uitbreiden varkensstal

Inzage

Procedure 1, van 13-20-2017 tot 23-11-2017

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 13-20-2017 tot 23-11-2017

Milieu

Snoeihoutverbrandingen

Zieuwent

Zieuwentseweg 54: 15 m3 (10-10-2017)

Ruimtelijke Ontwikkeling

Vooraankondiging bekendmaking bestemmingsplannen

Voornemen tot het voorbereiden van diverse bestemmingsplannen in Oost Gelre

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

Enkele percelen aan de Noordgang te Groenlo (Regionaal bedrijvenpark Laarberg)

In het bestemmingsplan wordt een aantal ontwikkelingen mogelijk gemaakt: de vestiging van een tankstation met de mogelijkheid voor het tanken van ‘nieuwe’ brandstoffen (CNG en waterstof) met bijbehorende voorzieningen en een langparkeerterrein, het verschuiven van één van de rooilijnen en het bestemmen van nieuwe rotonde bij de afrit van de N18.

Inzage, inspraak en procedure

Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor alle bestemmingsplannen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids, Staatscourant en op onze website. Op dat moment kan door een ieder zienswijzen worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, unit RO via telefoonnummer (0544) 39 34 78





Evenementen

Oost Gelre

Motor- en Autoclub Lichtenvoorde, organiseren off the road rit op 15 oktober 2017, tussen 10.00 uur en 15.00 uur, vanaf het circuit in De Schans, over openbare wegen en deels over particuliere terreinen in Oost Gelre (10-10-2017)

Groenlo

Kerkkoor Vocales, houden wandeltocht in en om de kern Groenlo en houden collecte op 26 november 2017 (5-10-2017)

Grolsch Verzamelaars Gilde, houden beurs in brouwerij-artikelen op 5 november 2017 in De Mattelier (7-10-2017)

Lichtenvoorde

Buurtfeest bij Kardinaal de Jongstraat 12 op 14 oktober 2017 (10-10-2017)

Verkeersmaatregelen

Asfalteringswerkzaamheden Vlinderbrug

De opgangen van de Vlinderbrug Lichtenvoorde worden geasfalteerd. Daarom zijn de opgangen en de brug van 10 t/m 20 oktober 2017 afgesloten, zowel aan Lieveldse kant (Nieuwendijk) als aan Lichtenvoordse kant (Rosveld).

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.