Mededelingen gemeente Oost Gelre week 41

Gemeente Oost Gelre

Officiële mededelingen 19 oktober 2017

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Vragender

Heelweg 8, bouwen melkveestal (13-10-2017)

Zieuwent

Zieuwentseweg 69, bouwen bedrijfshal (13-10-2017)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Harreveld

Harreveldseweg 5a, slopen boerderij (10-10-2017)

Groenlo

Oranjestraat 27, saneren asbest (13-10-2017)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

Oranjestraat 1, bouw woning (12-10-2017)

Thorbeckstraat 48: aanleg uitweg (11-10-2017)

Lichtenvoorde

Plataanstraat 3, bouwen dakkapel (12-10-2017)

Mariënvelde

Zompweg 1, wijzigen bedrijfswoning naar plattelandswoning (12-10-2017)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Verlengen besluittermijn

Groenlo

De Bleek 3, bouw woning (11-10-2017)

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

Leharstraat 16, gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning voor wat betreft bouw kleine berging (11 oktober 2017)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Entree’.

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerp- bestemmingsplan met ingang van 20 oktober 2017 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Het bestemmingsplan maakt een aantal ontwikkelingen op het bedrijvenpark Laarberg te Groenlo mogelijk. Het gaat om een aantal locaties aan de Noordgang. Het gaat om de mogelijkheid om een nieuw tankstation met ‘nieuwe’ brandstoffen mogelijk te maken. Bij het tankstation komt een langparkeerterrein voor 10 vrachtwagens. Daarnaast wordt de rotonde aan de afrit van de N18 mogelijk gemaakt. Op de kavel hoek Bolwerk-Noordgang wordt de rooilijn verschoven om tot een betere stedebouwkundige opzet te komen.

Inzage

Procedure 1, van 20 oktober 2017 tot en met 30 november 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel >Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan is bekend als NL.IMRO.1586.BPBEDRIJVEN303-OW01.

Zienswijze

Procedure 2C en 2 I, van 20 oktober 2017 tot en met 30 november 2017.

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening Manschotterweg 19 Harreveld”

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een functiewijziging van agrarisch naar wonen waarbij de aanwezige bedrijfsgebouwen worden gesloopt en in ruil hiervoor twee aaneengebouwde woningen worden gebouwd. De woningen worden in de bestaande bebouwing gerealiseerd en vormen met de al bestaande woning een eenheid van drie aaneengebouwde woningen. Er vindt landschappelijke inpassing plaats.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 20 oktober 2017 tot en met 30 november 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Inwoners > Wonen en leven > Ruimtelijke plannen of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPBUI1519-OW01.

Zienswijze

Procedure 2C en 2-I, van 20 oktober 2017 tot en met 30 november 2017.

Evenementen

Oost Gelre

Veldtoertocht over paden en wegen door de gemeente op 29 oktober 2017 (12-10-2017)

Stichting Rallyland, houden kaartleesrit ‘Omloop van het Oosten’, o.a. op wegen in de gemeente Oost Gelre op 13 januari 2018 (14-10-2017)

Lichtenvoorde

Gemeente Oost Gelre, tentoonstelling ‘Dag van het water’ op 21 oktober 2017 in het gemeentehuis aan de Varsseveldseweg 2 (14-10-2017)

Vergunningen Slag om Grolle 2017

De burgemeester heeft besloten om aan de stichting Vrienden van de Grolse Kanonnen de benodigde vergunningen te verlenen voor het houden van de Slag om Grolle van vrijdag 20 oktober tot en met zondag 22 oktober 2017 in het centrum van Groenlo. Het betreft een historisch evenement dat onder meer bestaat uit het dagelijks nabootsen van een veldslag, theater, kindervermaak, een historische markt aangevuld met bourgondische avondfeesten. Tevens worden er diverse kampementen opgericht in en rond het centrum. De op- en afbouwwerkzaamheden vinden plaats tussen vrijdag 13 oktober en maandag 23 oktober 2017 (18-10-2017).

Heeft u vragen over de verleende vergunningen? Of wilt u deze inzien? Dan kunt u terecht bij Hans Schuthof van de afdeling Publiek en Bestuur, telefoonnummer (0544) 39 35 44.

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Slag om Grolle

In verband met het evenement Slag om Grolle worden verkeersmaatregelen genomen.

Calamiteitenroute

Op de calamiteitenroutes rondom het evenement worden stopverboden ingesteld. Het gaat om de volgende wegen:

Borculoseweg

Deken Hooijmansingel

Barkenkamp

Lichtenvoordseweg (tussen Deken Hooijmansingel en Winterswijkseweg)

Winterswijkseweg

Afsluiting parkeerterreinen

De volgende parkeerterreinen worden afgesloten van woensdag 18 oktober 12.00 uur tot maandag 23 oktober 23.00 uur:

Parkeerplaatsen Lievelderstraat (ter hoogte van Lichtenvoordseweg)

Parkeerterrein Wheme

Parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Kerkwal

Parkeerplaatsen De Dael

Parkeerplaatsen Albert Heijn (6 parkeerplaatsen t.h.v. Beltrumsestraat)

Parkeerterrein Borculoseweg (Emte)

De zuidzijde van het parkeerterrein aan de Borculoseweg (Emte) wordt afgesloten van vrijdag 20 oktober 07.00 uur tot zondag 22 oktober 22.00 uur. Hier wordt een fietsenstalling gerealiseerd.

Parkeerterrein Buitenschans (De Bron)

De zuidzijde van het parkeerterrein aan de Borculoseweg (Emte) wordt afgesloten van vrijdag 20 oktober 09.00 uur tot zondag 22 oktober 22.00 uur. Dit parkeerterrein wordt gereserveerd voor minder validen.

Parkeerterrein Deken Hooijmansingel

In verband met een evenement bij City Lido wordt het noordelijke deel van parkeerterrein aan de Deken Hooijmansingel afgesloten van zaterdag 21 oktober 22.00 uur tot zondag 22oktober 04.00 uur. Hier wordt een fietsenstalling gerealiseerd.

Afsluiting binnenstad

Grote afsluiting binnenstad (overdag)

Alle wegen binnen de gracht worden afgesloten tijdens de volgende perioden

Vrijdag 20 oktober, van 09.00 uur tot 17.00 uur

Zaterdag 21 oktober, van 09.00 uur tot 17.00 uur

Zondag 22 oktober, van 09.00 uur tot 17.00 uur

De Ziekenhuisstraat is bereikbaar tot aan de Kerkstraat/Kerkwal. Dit in verband met bezoekers en bewoners van de Molenberg.

Kleine afsluiting binnenstad (’s avonds/’s nachts)

De Markt, Kevelderstraat, Rabeldersteeg, Schoolstraat, Nieuwestraat, Noteboomstraat, Beltrumsestraat (tussen Walstraat en Markt) Goudsmitstraat en het parkeerterrein Wheme worden afgesloten tijdens de volgende perioden:

Vrijdag 20 oktober van 17.00 uur tot zaterdag 21 oktober 09.00 uur

Zaterdag 21 oktober van 17.00 uur tot zondag 22 oktober 09.00 uur

Zondag 22 oktober van 17.00 uur tot maandag 23 oktober 12.00 uur

Afsluiting schootsveld

De Halve Maanweg wordt afgesloten van donderdag 07.00 uur tot maandag 0.00 uur.

Bronckhorststraat Lichtenvoorde

Onderhoudswerkzaamheden Bronckhorststraat 16 t/m 20 oktober

Vanwege onderhoudswerkzaamheden is de Bronckhorstraat/De Rode van Heeckerenstraat, het gedeelte tussen de Oude Aaltenseweg en de Wentholtstraat, van 16 t/m 20 oktober 2017 afgesloten voor alle verkeer, behalve voor aanwonenden. Voor doorgaand verkeer geldt een omleidingsroute.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Werkzaamheden Mattelierstraat en Wheme

Dinsdag 24 oktober start de herinrichting van een deel van de Mattelierstraat en de Wheme in Groenlo. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en het parkeren.

Mattelierstraat: 24 t/m 27 oktober afgesloten

In de Mattelierstraat wordt een rioolaansluiting gemaakt. Daarom wordt deze weg van 24 t/m 27 oktober afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.

Lang parkeren Wheme wordt tijdelijk kort parkeren

De 50 parkeerplaatsen ‘lang parkeren’ op de Wheme worden tijdelijk opgenomen in de blauwe zone. Dat betekent dat u hier alleen nog kort mag parkeren (max. 1,5 uur met parkeerschijf).

Planning kan wijzigen

Het werk is afhankelijk van het archeologisch onderzoek en weersomstandigheden. De duur of de planning van de werkzaamheden kan hierdoor veranderen.