Mededelingen gemeente Oost Gelre week 42

Agenda’s

X 26

Raadsvergadering Programmabegroting 2018

Eerste termijn Dinsdag 31 oktober 2017, aanvang 14.00 uur Tweede termijn Woensdag 1 november 2017, aanvang 19.30 uur Locatie Raadzaal stadhuis Groenlo

1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling agenda 3. Spreekgelegenheid toehoorders Wilt u van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering gebruik maken, dan dient u dit op de dag van de vergadering voor 12.00 uur ‘s middags melden aan de raadsgriffier. Insprekers die, gezien het tijdstip van de dag, niet aanwezig kunnen zijn, hebben de mogelijkheid een schriftelijke reactie naar de griffie te sturen. griffie@oostgelre.nl (voor 12.00 uur) 4. Eerste termijn De fracties presenteren hun algemene beschouwingen. Eventueel dienen zij moties en/of amendementen in. Na iedere spreker krijgen de raadsleden gelegenheid om vragen te stellen ter verheldering. 5. Reactie college van B&W De portefeuillehouders krijgen de gelegenheid hun reactie te geven op de opmerkingen gemaakt tijdens de eerste termijn. Schorsing De vergadering wordt om 18.00 uur geschorst De vergadering gaat verder op woensdag 1 november 2017 om 19.30 uur. 6. Tweede termijn De fracties hebben de gelegenheid te reageren op de reacties van de portefeuillehouders. Tevens kunnen zij opnieuw moties en amendementen indienen of reeds ingediende voorstellen wijzigen of intrekken. 7. Programmabegroting 2018 De raad wordt gevraagd de programmabegroting vast te stellen. 8. Rondvraag en sluiting

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

Het Heydenrijck, realiseren 4 woningen in voormalige bibliotheek (18-10-2017)

Noordgang 12 en 14, realiseren verdiepingsvloer in magazijn bedrijfsgebouw (19-10-2017)

Gasthuisstraat 14, plaatsen aanlegsteiger (20-10-2017)

Lichtenvoorde

Nieuwmarkt 67, wijzigen gevelreclame (17-10-2017)

Nobelstraat 5, wijzigen voorgevel en reclame-aanduiding (20-10-2017)

Zieuwent

Wilgendijk 8a, verbouw en renoveren woning en realiseren mantelzorgunit (18-10-2017)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Zieuwent

Zieuwentseweg 69, het bouwen van een bedrijfshal (18-10-2017)

Ontvangen sloopmeldingen

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lievelde

Hemmeledijk 7a, saneren asbest (16-10-2017)

Harreveld

Varsseveldseweg 93, saneren asbest (18-10-2017)

Landstraat 36, verwijderen asbesthoudend materiaal (19-10-2017)

Zieuwent

Rouwhorsterdijk 7, slopen bijgebouw (18-10-2017)

Wilgendijk 8a, slopen gedeelte boerderij t.b.v. verbouw (18-10-2017)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

Eschweg 17, verbouw en uitbreiden woonhuis (24-10-2017)

Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

Mercatorstraat 41, het tijdelijk plaatsen van een wifimast (23-10-2017)

Milieu

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

Rapenburgsestraat 20, melding starten horecabedrijf met hotel, restaurant, café en zalenverhuur (18-10-2017)

Mariënvelde

Pastoor Deperinkweg 8 en 10, melding veranderen inrichting (23-10-2017)

Snoeihoutverbrandingen

Vragender

Weijenborgerdijk 57: 5 m3 (19-10-2017)

Evenementen

Lichtenvoorde

Stichting Volleybal Promotie Keifestival, organiseren Keifestival in diverse horecabedrijven en deels op de openbare weg in het centrum van Lichtenvoorde op 28 oktober 2017 van 20.00 uur tot 02.00 uur (20-10-2017)

Verkeersmaatregelen

Afsluiting Oude Ruurloseweg en koolsteeweg

In verband met onderhoudswerkzaamheden worden van 20 oktober t/m 10 november 2017 de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer, behalve voor aanwonenden:

Oude Ruurloseweg Zieuwent (tussen Harreveldseweg en Reindersweg)

Koolsteeweg Mariënvelde (tussen Reindersweg en Zanddijk)

